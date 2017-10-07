وزير الاتصالات يرأس وفدا إلي جيتكس دبي‎

المال ـ خاص:يتوجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، اليوم السبت، على رأس وفد من الوزارة إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث أيام، للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر ومعرض "جايتكس 2017" الدولي، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 8 -12 أكتوبر الجاري بمركز ا

المال ـ خاص:

يتوجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، اليوم السبت، على رأس وفد من الوزارة إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاث أيام، للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر ومعرض “جايتكس 2017” الدولي، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 8 -12 أكتوبر الجاري بمركز التجارة العالمي في دبي، بمشاركة خبراء وممثلي الجهات الحكومية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

ويعقد وزير الاتصالات عددا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وقيادات كبري شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية من أجل عرض الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحث التعاون في مجالات البحوث والتطوير والبرمجيات وصناعة الإلكترونيات وتطوير المناطق التكنولوجية.

ويعرض مؤتمر ومعرض “جايتكس دبي” الدولي علي مدار أسبوع أحدث الاتجاهات والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم، كما يجمع المعرض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً وطموحاً لعرض افكارهم لجمهور المستثمرين الدوليين؛ حيث تشارك الوزارة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في المعرض برعاية ودعم مشاركة 26 شركة مصرية داخل جناحين بالمعرض أحدهم خاص بالشركات (20 شركة) في قاعة الشيخ سعيد وهي القاعة التي تضم أجنحة الحكومات، و(6) شركات داخل جناح الشركات الناشئة.

وجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر جيتكس قد أطلق عام 1981، ويعتبر البوابة التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويحدد باستمرار أهم الاتجاهات العالمية لتكنولوجيا المعلومات ويحتضن هذه الاتجاهات في الحدث إما باعتبارها قطاعات جديدة أو برامج للمؤتمر، وهو أبرز معرض في منطقة الشرق الأوسط، ويجذب هذا العام ما يزيد عن 147000 من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أكثر من 97 دولة، وعلي مساحة 92,903 متر مربع، و ٤,٤٧٣ عارض في مركز التجارة العالمي بدبي، حيث تشارك فيها كبري الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

ويعتبر معرض جيتكس دبي واحداً من أهم ثلاث أحداث على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.​