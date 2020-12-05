اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات يرأس الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

استعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى
محمود جمال 12:35 م, السبت, 5 ديسمبر 20 12:35 م, السبت, 5 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه الثاني برئاسة الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين فى المجالات المختلفة.

واستعرض اجتماع وزير الاتصالات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تهدف إلى توطين التكنولوجيا واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى لتحقيق أهداف مصر التنموية في المجالات الحيوية مثل الزراعة، وإدارة وترشيد المياه، والصحة، والتخطيط الاقتصادى، والثقافة والآثار والصناعة والبنية التحتية وكذلك ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمي والتأكيد على دورها الفعال على المستوى الدولى فى هذا المجال.

اقرأ أيضا  «إى أسواق» تتولى ميكنة 30 مزاراً سياحياً وتذاكر القطارات فى 4 محطات

كما ناقش الاجتماع أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى في قطاع الزراعة الذى يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر؛ حيث تم التطرق إلى استخداماته لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والعمل على ترشيد استخدام المياه والمبيدات الحشرية والحفاظ على خصوبة التربة، فضلاً عن تحسين الجودة الإجمالية للمحاصيل والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.

وتناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة خاصة وأن الذكاء الاصطناعى يعد أحد المقومات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة؛ وتم التأكيد على ضرورة تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعى وغيره لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على جمهورية مصر العربية.

اقرأ أيضا  فودافون: طرح الترددات الجديدة وسرعة بناء أبراج التقوية عامل رئيسى فى تطوير البنية التحتية

كما تم الإشادة بجهود الحكومة المصرية بجميع مؤسساتها فيما يخص الذكاء الاصطناعى والذي أدى إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزاً عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتصبح في المركز الـ 56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ 111 من بين 194 دولة في 2019، وعليه اكد المجلس على ضرورة دراسة المحاور المختلفة لهذا المؤشر لتحقيق تقدم افضل في العام المقبل خاصة وأن الذكاء الاصطناعى هو أحد اهم أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي حيث يعد الذكاء الاصطناعى أحد العوامل المحفزة الرئيسية للتحول الرقمي في مصر.

اقرأ أيضا  مصر تشارك في المؤتمر الأول للمجلس العالمي لخدمات التكنولوجيا والأعمال

جدير بالذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، قد تم إنشاؤه وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف حوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

وزير الاتصالات يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون فى الذكاء الاصطناعى وصناعة الإلكترونيات

محمود جمال 12:48 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

مصر تشارك في المؤتمر الأول للمجلس العالمي لخدمات التكنولوجيا والأعمال

محمود جمال 3:05 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

«كاسبرسكي» و«كراكتاو» تطلقان مجموعة ملابس رقمية

المال - خاص 4:39 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20

نائب وزير الاتصالات تتابع مبادرة مصر الرقمية ببورسعيد

أماني العزازي 3:35 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20

حازم متولي: اتصالات تعمل على 3 محاور لتنفيذ خطة التحول الرقمي للدولة

محمود جمال 3:09 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20

فودافون: طرح الترددات الجديدة وسرعة بناء أبراج التقوية عامل رئيسى فى تطوير البنية التحتية

محمود جمال 3:08 م, الأربعاء, 2 ديسمبر 20