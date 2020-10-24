وزير الاتصالات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (صور)

أدلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وأكد الوزير أنه قام اليوم بالإدلاء بصوته فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقًا من المسئولية الوطنية؛ ولأهميته فى تعزيز المسيرة الديمقراطية بعد أن يكتمل جناحا المؤسسة البرلمانية؛ معربًا عن تطلعه إلى تحقيق تعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على النسق الذي يصبو إليه المصريون ويليق بالشعب المصري العظيم.