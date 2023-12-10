وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وقال طلعت: “حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية”.

وأكد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وأضاف أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار 3 أيام وبالتالي هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابي.