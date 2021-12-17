وزير الاتصالات يدعو «نورتال» الإستونية للاستثمار في مصر

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات خلال زيارته لجمهورية إستونيا على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإستونيا في مجالات التحول الرقمى، واستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومى وبناء القدرات الرقمية.



وقد قام الوفد المصري باجراء مباحثات مع شركة نورتال Nortal العاملة فى مجال التحول الرقمى لمناقشة آليات دعم التعاون فى مجال الرقمنة والتحول إلى حكومة تشاركية فى ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية.

يذكر أن شركة نورتالNortal تضم 1000 خبير، ولديها 18 مكتبًا فى أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. حيث تساعد الحكومات والشركات ومؤسسات الرعاية الصحية الرائدة على تحقيق نجاح طويل الأجل من خلال النمو المستدام وتحسين الكفاءة.



كما اجتمع الوزير مع بيرليت الاماي الرئيس التنفيذي لشركة نورتال؛ إذ أشار الوزير إلى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول نحو حكومة ذكية تشاركية لا ورقية من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى بكفاءة، وبناء التطبيقات.

وكذلك إنشاء منظومة للتراسل عبر منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى لكافة موظفى الحكومة؛ فضلا عن رقمنة كافة المستندات والأوراق الحكومية، وبناء قدرات العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة وصقل مهاراتهم الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة.



ودعا “طلعت” الشركة للاستثمار فى مصر، والمشاركة بخبراتها فى مجال التحول الرقمى والتحول إلى حكومة تشاركية.



وفى سياق متصل؛ اجتمع “طلعت” مع تانيل كريكام مدير قسم القانون بكلية الحقوق فى الجامعة التكنولوجية “تالين تك”، لمناقشة التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث تناول اللقاء أبرز المجالات لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى، وكذلك الخبرات الواسعة لإستونيا فى هذا المجال والتى وصلت إلى الاعتماد على أكثر من 30 حلا تكنولوجيا فى الحكومة الاستونية وذلك فى إطار رؤية “كرات ايه أي” KrattAI التى وضعتها إستونيا لكيفية عمل الخدمات الحكومية الرقمية فى عصر الذكاء الاصطناعى.



وخلال اللقاء؛ أوضح الوزير أن مصر أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى والتى تستهدف من خلالها رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنــة العمليــات الحكوميــة وإدمـاج الــذكاء الاصطناعى فــى دورة صنــع القــرار لرفــع الكفــاءة وزيــادة الشـفافية، وكذلك تطبيــق الــذكاء الاصطناعى فــى قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة، وبنـاء القـدرات من أجل إعـداد المواطنين والمؤسسات لعصـر الـذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تعزيـز مكانـة مصـر علـى الصعيديـن الإقليمى والدولـى فى هذا المجال والمشــاركة بفاعليــة فــى مناقشة القضايا ذات الصلــة بالــذكاء الاصطناعى.



وشهد اللقاء مناقشة التشريعات ذات الصلة والهادفة الى دعم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى عدد من المجالات يأتي من ضمنها النقل الذكى، والرعاية الصحية، والمدن الذكية، وتطوير المنظومة القضائية، بالإضافة الى التعاون فى مجال البحث والتطوير.



وفى سياق متصل؛ اجتمع الدكتورعمرو طلعت مع أرافو أوت مدير تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة بأكاديمية الحوكمة الإلكترونية وهى مؤسسة غير حكومية تم تأسيسها فى إطار مبادرة مشتركة من حكومة إستونيا ومعهد المجتمع المفتوح (OSI) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهى معنية بتقديم المساعدة والاستشارات للعديد من الدول حول العالم لنقل المعرفة حول تنفيذ الحلول التقنية للحكومة الإلكترونية.



تناول اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المقترحة والتى من أبرزها؛ تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى مشروعات التحول الرقمى، وبناء المهارات فى الألعاب الرقمية والأمن السيبرانى والتكنولوجيا المتقدمة وسلسلة الكتل، وكذلك تنمية القدرات الرقمية للعاملين فى القطاع الحكومي، وتنمية مهارات الابتكار وريادة الأعمال.



كما تم الإشارة الى إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية الشابة من المهنيين المستقلين لتلبية متطلبات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى استونيا.



حضر اللقاءات؛ السفير/ هيثم صلاح سفير مصر لدى فنلندا والسفير غير المقيم لدى استونيا، والمهندس/ خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة / شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور/ حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.