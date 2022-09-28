وزير الاتصالات يدعو نظيره الهندي إلى زيارة مصر للاطلاع على تجربة القطاع

اختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء الثلاثاء زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست والتى جاءت فى إطار مشاركته فى فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولى للاتصالات، وعقد طلعت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ وذلك بحضور مؤيد الضلعى سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.

وقد التقى طلعت مع عبد الله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى؛ وتناول اللقاء متابعة تطورات مشروعات التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومناقشة سبل تعزيز هذا التعاون وفتح آفاق جديدة له، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف الدولية المشتركة فى المجالات ذات الصلة فى ضوء الدور الهام لمصر والسعودية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

كما عقد طلعت اجتماعا مع أمانديب سينغ جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالتكنولوجيا لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة وجميع الوكالات التابعة لها فى ضوء رؤية الدولة المصرية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ أثنى سينغ جيل على الجهود التى بذلتها مصر فى مجال التحول الرقمى؛ معربا عن اهتمامه باستمرار التعاون مع مصر فى إطار دفع سبل التعاون الدولى الرقمى بعدد من القضايا الدولية، ووجه الدعوة الى الدكتورعمرو طلعت للمشاركة فى مؤتمر أممى معنى بالتكنولوجيا سيعقد فى 2024.

وفى سياق متصل؛ التقى الدكتورعمرو طلعت مع عادل الحسين وزير الاتصالات والتحول الرقمى بالسودان؛ حيث تناول اللقاء خطط الدولتين فى تحقيق التحول الرقمى، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال التدريب وتعظيم استفادة الجانب السودانى من برامج المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات. كما اتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين البلدين فى يونيو 2021.

وقد أبدى الحسين اهتمامه بتجربة البريد المصرى؛ معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة المصرية الرائدة إلى بلاده.

كما اجتمع طلعت مع ديفوسينش تشوهان وزير الدولة للاتصالات بالهند لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجالات بناء القدرات، والبنية التحتية الدولية للاتصالات.

ووجه طلعت الدعوة الوزير الهندى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

كذلك التقى طلعت مع أنور موسى وزير الاتصالات والوسائط المتعددة بماليزيا؛ حيث اتفق الوزيران على تأطير أوجه التعاون المقترحة بين البلدين فى مذكرة تفاهم تشمل مجال صناعة وتصميم الإلكترونيات.

وحضر اللقاءات حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن طلعت كان قد عقد عددا من اللقاءات مع السادة الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين على هامش مشاركته فى مؤتمر المندوبين المفوضين؛ كما ألقى السيد الوزير كلمة مصر خلال جلسة البيانات السياسية والتى استعرض خلالها أهم الخطط والبرامج التى يتم تنفيذها على المستوى الوطنى والتى تتفق مع التوجهات العالمية.