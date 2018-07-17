وزير الاتصالات يحدد تكليفات رئيس البريد‎

محمود جمالكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل التكليفات الموجهة لرئيس هيئة البريد عصام الصغير والتى يأتى على رأسها تقديم تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين.وقال طلعت فى تصريحات خاصة لـ " المال " إن التكليف الثانى هو التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية ا

محمود جمال

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل التكليفات الموجهة لرئيس هيئة البريد عصام الصغير والتى يأتى على رأسها تقديم تحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين.

وقال طلعت فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” إن التكليف الثانى هو التوسع فى تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين، كذلك المشاركة مع البنك المركزى فى تنفيذ برامج الشمول المالى والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

يذكر أن طلعت أخطر أمس الاثنين عصام الصغير بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء على تعيينه رئيسا لمجلس إدارة البريد لمدة عام.

وسبق أن عين الصغير رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في الأول من مايو 2015 و لمدة ثلاث سنوات استطاع خلالها البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة كالمالية والبريدية والمجتمعية لجعل البريد المصرى منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما حققت الهيئة القومية للبريد فى عهده أعلى فائض مالى.