وزير الاتصالات يجتمع مع قيادات فودافون مصر‎

المال – خاصزار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية، وكان في استقباله، الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وقيادات الشركة.تأتي هذه الزيارة في إطار جهود التواصل المباشر مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا ا

المال – خاص

زار المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقر شركة فودافون مصر في القرية الذكية، وكان في استقباله، الكسندر فرومان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وقيادات الشركة.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود التواصل المباشر مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتأكيد على دعم الدولة للأنشطة الاستثمارية للشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات.

وأكد القاضى فى بيان اليوم الجمعة أن قطاع الاتصالات المصري يتميز بكونه يضم كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات، والتي تعد شريكاً أساسياً وهاماً لتحقيق أهداف استراتيجية القطاع، مشيداً بعمليات التطوير بشركة فودافون مصر وسعيها نحو التوسع في أعمالها في مجالات صناعة التعهيد، وتقديم خدمات اتصالات مبتكرة للمواطنين، ورفع كفاءة الشبكات، وبناء قدرات الكوادر العاملة بها، وتوفير الحلول الخاصة بخدمات انترنت الأشياء في المدن الذكية.

وأوضح أهمية الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات العاملة بالقطاع في تنفيذ خطة الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتوفير خدمات تكنولوجية متطورة للمواطنين في مختلف المجالات.

ولفت أيضاً إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات بما يتواكب مع التطورات العالمية في تكنولوجيا الاتصالات، ويتسق مع حجم السوق المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي، مشيداً بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التنسيق بين الشركات العاملة بالقطاع لتطوير البنية التحتية للاتصالات من أجل إتاحة خدمات اتصالات متميزة ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتغطية الطرق الاستراتيجية والمناطق الحدودية والنائية.

وزار القاضي مركز تحكم الشبكة بالشركة للتعرف على تطورات خدمات الجيل الرابع وانتشار الخدمة على مستوى الجمهورية.

كما شهدت الزيارة لقاء موسعاً للوزير بقيادات الشركة وشباب العاملين بها، وحضر اللقاء مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واطلع الوزير على عرض تفاعلي قدمه فريق عمل “فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE” احتوى على أحدث ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات وإدارة المجتمعات الجديدة والمدن الذكية، عن طريق إنترنت الأشياء، وكيفية تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية للعديد من الدول الأوروبية من خلال فودافون مصر.

ويبلغ عدد العاملين في “فودافون مصر للخدمات الدولي VSSE للتعهيد” أكثر من 5600 موظف من الكوادر الشابة يتحدثون 12 لغة مختلفة.

وأعرب الكسندر فرومان عن ترحيبه بزيارة الوزير إلى مقر الشركة، مؤكداً تقديره للتعاون وروح فريق العمل التي تتمتع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة فودافون والقطاع، مستعرضاً رؤية شركة فودافون مصر واستراتيجيتها في السوق المصري للأعوام القادمة وخططها لدعم استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي وكيفية دعم مبادرة الحكومة الذكية.

وفي نهاية الزيارة قام فرومان بالنيابة عن إدارة الشركة بإهداء درع الشركة للوزير، تقديراً لدعمه وجهوده لتطوير وتحديث منظومة الاتصالات في مصر.

