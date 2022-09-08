وزير الاتصالات يتفقد وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى سموحة الجامعي

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمرافقة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، وحدة” التشخيص عن بُعد” بمستشفي سموحة الجامعي، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

أكد الدكتور عمرو طلعت، أن مبادرة «التشخيص عن بُعد» تعد من أبرز المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من أجل تطويع التكنولوجيا الحديثة وإستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجي للوحدات الصحية في هذه المناطق بوحدات مركزية بالمستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن وحدة ” التشخيص عن بُعد” بمستشفي سموحة الجامعي ساهمت في تشخيص عدد كبير من الحالات المرضية منذ إطلاقها، باستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج، وتقديم خدمة طبية متطورة توفر على المريض الجهد والتكلفة، والحصول على الاستشارات الطبية والخدمات الصحية المتميزة دون تكبد عناء الانتقال والسفر.

ولفت قنصوة إلى أنه سيتم تطوير هذه الوحدة إلي مستشفي افتراضي بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات لتغطي تخصصات أكثر ومناطق جغرافية أكثر داخل مصر وخارجها وبالأخص البعد الإفريقي من خلال فرعي جامعة الإسكندرية في تشاد وجنوب السودان.