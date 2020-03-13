وزير الاتصالات يتفقد مركز المراقبة والتحكم لشبكة المصرية للاتصالات

تفقّد، اليوم، الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز المراقبة والتحكم؛ الخاص بشبكة الشركة المصرية للاتصالات بالمهندسين؛ وذلك لمتابعة انتظام خدمات الاتصالات المقدَّمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

كان في استقبال الوزير عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة.

وتابع طلعت أعمال مركز المراقبة والتحكم المسئول بشكل كامل عن أنظمة المصرية للاتصالات بكل خدماتها، كخدمات الصوت والبيانات والمحمول، وخدمات IPTV، وطريقة التدخل المباشر لإدارة الأزمات الطارئة التى قد تنتج عن موجة الطقس السيئ حاليًّا، وذلك عبر تفعيل التعديلات المركزية وتأمين خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة في جميع أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة التي يقوم بها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ للاطمئنان علي انتظام خدمات الاتصالات ومتابعة التدخل الفوري لحل أي مشكلة قد تؤثر على الخدمات المقدَّمة للمواطنين نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.