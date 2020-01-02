وزير الاتصالات يتفقد مجمع الإبداع التكنولوجي بسوهاج (صور)

زار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مقر جامعة سوهاج الجديد بمنطقة الكوامل، واستقبلهما الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة.

وشهدت الزيارة لقاء مفتوحا للوزير مع طلبة كلية الحاسبات والمعلومات والمتدربين من الملتحقين بالمنح التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج.

كما اطلع وزير الاتصالات أيضا على البرامج المنفذة حاليا، وناقش بعض الطلبة من مستفيدى مبادرة سفراء التكنولوجيا من معيدى الكليات ورواد العمل الحر المشاركين في مبادرة مساحات العمل الحر الجديدة، وكذلك الطلبة الدارسين، على أفكارهم ودورهم فى المشاركة وآرائهم فيما تقدمه الوزارة وآليات تعظيم الاستفادة منها .

وأكد طلعت في بيان صحفي على تميز الثورة الصناعية الرابعة بتسارع معدل تبني التكنولوجيا وتصاعد وتيرته على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى امتزاج التكنولوجيات مع بعضها؛ مشيرا إلى أن ما يمكن أن تتيحه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحدها مختلف عما ما يمكن أن تتيحه إذا اقترنت بتكنولوجيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني؛ حيث يمكن لهذا المزيج أأن يحقق عناصر لم تكن متاحة من قبل.

الثورة الصناعية ستخلق بعض التحديات

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة ستخلق بعض التحديات أشارت إليها تقارير دولية تمثلت في اندثار نحو 75 مليون وظيفة حول العالم خلال العقد الحالي؛ مؤكدا أن هذا الأمر لا يدعو للقلق خاصة وأن التقارير الدولية أشارت إلى أنه سيحل محلها نحو 133 مليون وظيفة جديدة.

كما أشار إلى أهمية اكتساب المهارات اللازمة للاستعداد لهذه التحولات واقتناص فرص العمل الجديدة التي ستخلقها الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح وزير الاتصالات أن بناء مصر الرقمية مسئولية يتشارك فيها كافة عناصر الدولة من قطاع حكومي وقطاع خاص ومجتمع مدني وقطاع أكاديمي؛ مبينا أن مصر الرقمية ستتيح خدمات حكومية وفرص للعمل والتدريب والتعلم من خلال وسائل رقمية؛ داعيا الطلاب إلى التعلم المستمر واكتساب المهارات المتجددة المطلوبة لسوق العمل والتي تتمركز حول القدرة على التعلم.

الوزير دعا الطلاب للاهتمام بالانفتاح على السوق العالمية

كما دعا الطلاب الى الاهتمام بالانفتاح على السوق العالمية من خلال العمل في المهن المستقلة freelancers وهى التي لا تتطلب الانتقال او السفر.

واستعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات عددا من المبادرات التي يتم من خلالها توفير أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومن أهمها مبادرة سفراء التكنولوجيا والمقدمة إلى أعضاء هيئة التدريس والخبراء والمدربين في التخصصات الأكثر طلباً وبزوغاً.

ومبادرة العمل الحر لدعم أعمال التدريب والتمكين للخريجين داخل مساحات العمل الحر بالمقرات الجديدة، ومبادرة التدريب المكثف والتي تستهدف أبناء الجامعة بالمحافظات القريبة من الخريجين، بالإضافة الى معسكرات التدريب الصيفي للطلبة قبل التخرج، وكذلك مبادرة مسارك للتعريف بالمهن التكنولوجية وتطوراتها والمقدمة لطلبة السنوات الدراسية الأولى.

كما استعرضت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أوجه الشراكات المختلفة المقدمة بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والمشاركة في تقديم الشهادات والمعامل المتخصصة

وخلال لقائه مع المحافظ وافق الوزير على توصيل كابل الياف ضوئية الى مقر جامعة سوهاج الجديد لتقوية الاتصالات بشبكة الإنترنت لدعم الاحتياجات المتزايدة للبيئة التعليمية؛ وكذلك إنشاء برج محمول لتقوية شبكات الاتصالات؛ ومكتب بريد داخل الجامعة، بالإضافة إلى إنشاء معمل خاص بالشبكات لكلية حاسبات والمعلومات بالجامعة.