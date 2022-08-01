وزير الاتصالات يتفقد أعمال البنية التحتية ويفتتح مكتبي بريد بالمنيا

تفقد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا موقع أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية فى قرية المعصرة بمركز ملوى فى محافظة المنيا، فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة.

وقام طلعت بزيارة إحدى الأسر من أهالى القرية المستفيدة من خدمات الانترنت بعد توصيل كابلات الألياف الضوئية للقرية، في إطار مبادرة حياة كريمة. حيث دار حوار بين الوزير وأفراد الأسرة حول مدى جودة خدمة الانترنت المقدمة لهم ومدى الاستفادة المتحققة.

وأعرب افراد الأسرة عن سعادتهم لحصولهم على خدمة الانترنت بجودة عالية.

كما قام عمرو طلعت واللواء أسامة القاضى بتفقد مركز التدريب التابع للشركة المصرية للاتصالات بمحافظة المنيا الذى يقدم خدماته لما يقرب من 1400 متدرب من العاملين بمناطق شمال الصعيد، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ويضم المركز عددا من القاعات والمعامل الفنية، والحاسبات، وقاعات للتدريب الإداري، واللغات لخدمة العاملين بمختلف قطاعات الشركة وتدريبهم على برامج متخصصة تصل لنحو 200 برنامج تدريبى لتنمية المهارات الفنية والقيادية والإدارية، واللغوية وكذلك مهارات إدارة المشروعات ونظم المعلومات وغيرها.

وقد أشاد طلعت بالجهود التى يقوم بها العاملون بالشركة المصرية للاتصالات بالمنيا لتطوير البنية التحتية للاتصالات والإسراع بخطى التحول الرقمى فى المحافظة، داعيا العاملين الى مواصلة الجهود للوصول الى أفضل مستوى من خدمات الاتصالات لسكان المحافظة.

كما افتتح طلعت، ومحافظ المنيا مكتبين للبريد بالمحافظة وهما مكتب بريد الشباب والمستقبل بالمنيا الجديدة، ومكتب بريد معصرة ملوى بقرية ملوى؛ وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين؛ حيث كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضطلع بتنفيذ عدد من المشروعات التكنولوجية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ونشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية؛ حيث تتضمن المرحلة الاولى من المبادرة العمل بالتوازى على أربعة محاور رئيسية وهى: ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير نحو 839 منفذا بريديا وتطوير 11 مركز توزيع وتزويد المكاتب البريدية بماكينات الصراف الآلى، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول؛ فضلا عن العمل على محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة.

و أكد طلعت على أن تنوع وتعدد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة يعكس جهود الدولة لدعم محافظات الصعيد وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر التكنولوجيا فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار طلعت إلى أن البريد المصرى يشهد نقلة نوعية فى ضوء التطور الكبير من حيث الشكل والمضمون ليكون بمثابة منفذا أساسيا لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين التى تشمل الخدمات البريدية، وخدمات الشمول المالى، وخدمات مصر الرقمية.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن افتتاحات مكاتب بريد المنيا تأتى ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى بدأت منذ عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر؛ مشيرا إلى أن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة حيث يستطيع المواطن من خلالها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومى وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب جميع الخدمات التى يقدمها البريد المصرى للمواطنين.

الجديرُ بالذكر أن منطقة بريد المنيا تضم 207 مكاتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة؛ من بينها 79 مكتبًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويخدم مكتب بريد الشباب والمستقبل الذى تم افتتاحه اليوم ما يقرب من 40 ألف مواطن، بينما يخدم مكتب بريد معصرة ملوى ما يقرب من ٦٠ ألف مواطن وهو من ضمن مشروعات الوزارة فى مبادرة حياة كريمة.

هذا وتؤدي جميع المكاتب الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، والحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى ومزودة بماكينات صراف آلى ATM إلى جانب أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة علما بانه تم تزويد محافظة المنيا بعدد 63 ماكينة صراف آلى ATM منتشرين بمكاتب البريد على مستوى المحافظة.

يذكر أن الدكتورعمرو طلعت يزور محافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بمبادرة حياة كريمة فى قرى المحافظة، حيث شهد صباح اليوم توقيع بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الكوادر العاملة بوحدات التحول الرقمى والمحليات، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم للتطوير المؤسسى للمحافظة وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة فى المنيا.

كما التقى بمجموعة من الشباب ورواد الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية “كرياتيفا” المنيا.

ومن المقرر أن يتفقد طلعت سير العملية التدريبية فى البرامج المقدمة لبناء القدرات الرقمية لمواطنى قرى حياة كريمة. كما من المقرر أن يشارك طلعت فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لأهالى قرية معصرة ملوى.