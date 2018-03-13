وزير الاتصالات يبحث مع وفد فرنسي فرص الاستثمار‎

المال – خاص استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميديف العالمية والوفد المرافق له. تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في…

المال – خاص

استقبل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء، مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميديف العالمية والوفد المرافق له.

تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وسبل دعم التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى والخبرات في عدد من المجالات ذات الصلة ومنها الشمول المالي، وانترنت الأشياء، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والمدن الذكية، ودعم الشركات الصغيرة والصاعدة، وصناعة الأجهزة الذكية.

وضم الوفد الفرنسي رجال أعمال من فريق العمل المعني بالشئون الرقمية التابع لمؤسسة ميديف العالمية التي تعمل على دعم خبرات الشركات الفرنسية في التعاون التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية لها في الخارج حيث تضم المؤسسة نحو 6700 شركة فرنسية تعمل في كافة المجالات.

وأكد القاضى خلال اللقاء على أن الوزارة تتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمي

وأشار إلى أهم ما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات كبيرة يتم تنفيذها في الوقت الحالي من أبرزها الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وتفعيل أدوت تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم، ونشر المناطق التكنولوجية في المحافظات المختلفة، والبدء في تنفيذ مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة التي تعتمد على أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المدن الذكية.

وكذلك تطرق إلى الاهتمام بالإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال، والاستثمار في تدريب الشباب على أحدث التكنولوجيات من خلال مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة الى مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات التي أثمرت عن انتاج أول هاتف محمول ذكي مصري الصُنع بنسبة مكون محلي 45%. وقد أهدى الوزير مارك رينارد نسخة من الهاتف المحمول المصري.

وأضاف الوزير أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها سوق جاذب للاستثمار

وأوضح النجاحات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعا الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في الفرص المتاحة بمشروعات القطاع.

** رغبة التعاون





من جانبه أشاد مارك رينارد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم عمليات التحول الرقمي في مصر، مبديا رغبة مؤسسة ميديف العالمية في التعاون مع الوزارة في تنفيذ مشروعاتها داخل مصر والانطلاق الى الأسواق الخارجية.

كما أوضح جورميه باكون المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية أن الوفد الفرنسي يضم مجموعة من الشركات الفرنسية التي لديها ثقة كبيرة في السوق المصري سواء كانت الشركات المتواجدة في مصر بالفعل ولديها رؤية مستقبلية لزيادة الاستثمارات والتوسع بها، أو الشركات التي تبحث عن مجالات شراكة جديدة في مصر، مبدياً سعادته بالكوادر المصرية العاملة بشركة فاليو الفرنسية في مصر.

كذلك أبدى الوفد الفرنسي رغبته في التعاون في المشاركة في عدد من المشروعات المتعلقة بتكنولوجيات المدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، والحكومة الالكترونية، وكذلك مجالات الأمن السيبرانى، والهوية الرقمية، والمدفوعات عبر المحمول. كما أكد جون مارك هاريبون العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر على توسع الشركة العالمية في أنشطتها في مصر، وانضمام معمل اورانج الي شركة اورانج مصر لتطوير البرمجيات وذلك لتميز الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال.

هذا وقد قام الوفد الفرنسي بزيارة ميدانية بالقرية الذكية زار خلالها مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، والشركات الفرنسية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

