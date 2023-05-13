وزير الاتصالات يبحث مع هيلا وديليفري هيرو الألمانيتين خطط توسعهما في مصر

اختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءاته فى العاصمة الألمانية برلين؛ حيث عقد اجتماعا مع يورغ شوك نائب الرئيس التنفيذى لمركز منتجات القيادة الآلية شركة “هيلا ” Hella المتخصصة فى تصميم وتصنيع المكونات الإلكترونية والأنظمة المدمجة للسيارات.

واستعرض وزير الاتصالات إمكانات مصر والفرص فى تصميم وتصنيع الالكترونيات، والحوافز المقدمة للشركات العالمية لتحفيزها على الاستثمار فى مراكز البحث والتطوير بمصر.

كما تم بحث توسع الشركة فى استثماراتها فى مصر، وبحث التعاون فى مجالات دعم الشركات الناشئة والابتكار فى تصميم وتصنيع الأنظمة المدمجة بالسيارات.

وخلال اللقاء اطلع الدكتور عمرو طلعت على التقنيات المبتكرة التى تستخدمها الشركة فى مجال تطوير برمجيات السيارات وأنظمة صناعة السيارات.

كذلك التقى الدكتورعمرو طلعت عمار الكسار عضو مجلس إدارة بمعمل الابتكار الحكومى Gov Tech Lab والذى يتم من خلاله توفير الحلول التكنولوجية التى تستخدمها الحكومة الألمانية فى مجال التحول الرقمى.

ناقش اللقاء فرص التعاون المشترك فى مجال التحول الرقمى فى إطار مشروع دعم الابتكار فى الإدارة العامة الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ. وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

وفى سياق متصل؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوهانس برودر مدير الإنتاج بشركة “ديليفرى هيرو” Delivery Hero وهى شركة ألمانية متعددة الجنسيات تقدم خدمة توصيل الطلبات الغذائية عبر الإنترنت ومقرها فى برلين، ألمانيا. وتعمل فى أكثر من 50 دولة على مستوى العالم؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط الشركة للتوسع فى أنشطتها بمصر فى مجال التعهيد.

وعقد الوزير لقاءا مع دينيس والتر نائب رئيس شركة اوتوبوك Ottobock العاملة عالميا فى مجال التكنولوجيات المساعدة؛ لبحث التعاون فى مجال البحث والتطوير والتكنولوجيات المساعدة.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع ستيفين نيسيلهوف الرئيس التنفيذى لشركة “سكيل أى او” Sceel.IO ، و كريم زغلول الشريك المؤسس لمجموعة “وورك مويشين” Workmotion العاملتان فى مجال التعهيد لتطوير البرمجيات، حيث تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وبرامج بناء القدرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتعزيز قدراتهم التنافسية.