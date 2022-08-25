وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الليتواني التعاون في مجالات الحكومة الرقمية والبريد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور ماريوس سكوديس وزير النقل والاتصالات بليتوانيا؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات الحكومة الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والبريد بحضور كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.

واستعرض طلعت خلال اللقاء التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال التحول الرقمى وكذلك خطتها الاستراتيجية للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية فى إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة تطوير للبريد من حيث الشكل والمضمون تشمل ميكنة وتحديث البريد والتوسع فى نشر فروعه كما تم استحداث مكاتب البريد المتحركة للدفع بها فى القرى، إضافة إلى التنوع فى تقديم الخدمات لتشمل الخدمات البريدية والمالية والحكومية وتعظيم الاستفادة من قدراته لتقديم خدمات لعملاء التجارة الإلكترونية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى مصر وسبل الاستفادة من الخبرات الليتوانية فى هذا المجال لاسيما فى مجال الربط بالقرى، حيث تم التطرق إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تطوير القرى المصرية ورفع مستوى معيشة نحو 60 مليون مواطن، فى أكثر من 4500 قرية؛ وتقوم من خلالها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية للقرى لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل.

ومن جانبه؛ استعرض وزير النقل والاتصالات بليتوانيا؛ تجربة ليتوانيا فى إعادة هيكلة البريد وتطوير خدماته وكذلك فى مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم التباحث حول تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى هذه المجالات بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين البريد المصرى ونظيره الليتوانى فى مجال شحنات وطرود البريد السريع.

وفى سياق متصل؛ التقى الوزير روملادا ستراجين مديرة مختبر الابتكار الحكومى بليتوانيا، بحضور كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين فى استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعى فى توفير حلول مبتكرة للحكومة والتركيز على عدد من المجالات ذات الأهمية مثل البيئة، والزراعة، والمياه والصحة.وقد شهد اللقاء استعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة التى يقدمها مختبر الابتكار الحكومى فى إطار مشروعاته التى تستهدف مساعدة القطاع الحكومى فى التصدى للتحديات باستخدام التقنيات الناشئة، ومشاركة الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى توفير الحلول المبتكرة.

كذلك تم استعراض المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى؛ حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز ومختبر الابتكار الحكومى بليتوانيا لتطوير حلول مبتكرة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور ليتوانيا لمدة يومين؛ والتى من المقرر أن يتم خلالها إجراء مباحثات مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.