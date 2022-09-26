وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكوري التعاون فى تصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماj فى فعاليات افتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات بالعاصمة الرومانية بوخارست.

ويعد هذا المؤتمر بمثابة الهيئة العليا التى تضع السياسات داخل الاتحاد، ويتم من خلاله اعتماد الخطط الاستراتيجية والمالية المقررة خلال الأربع سنوات القادمة.

واجتمع طلعت على هامش المؤتمر، مع لى جونج هو وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوريا الجنوبية؛ لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتصميم وصناعة الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية.

وأكد طلعت فى بيان صحفي اليوم الإثنين أن مصر تولى اهتماماً كبيراً بتوطين وتعميق صناعة الإلكترونيات؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى هذه الصناعة الهامة؛ مشيرا إلى تجربة مصر فى بناء مراكز الإبداع الرقمى والتعاون مع الشركات العالمية فى تلك المراكز فى ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ومن جانبه؛ أبدى وزير العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوريا الجنوبية اهتمامه بتعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات بناء القدرات الرقمية، والبحث والتطوير، وصناعة الإلكترونيات؛ مؤكدا على انه سيعمل على متابعة أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال الجهات الكورية المعنية بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يلقى غدا الدكتور عمرو طلعت كلمة مصر خلال جلسات البيانات السياسية والتى تأتى ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين، كما سيعقد الوزير عددا من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والدوليين المشاركين فى المؤتمر.