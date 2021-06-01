وزير الاتصالات يبحث مع نظيره السوداني تنفيذ مشروعات مشتركة بين البلدين

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان على رأس وفد رفيع المستوى، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتحقيق التحول الرقمى.

وقد ترأس الوزيران اجتماعًا موسعًا ضم عددا من القيادات التنفيذية بكلتا الوزارتين؛ حيث تم استعراض رؤية كلا البلدين لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومناقشة أوجه التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.



وخلال الاجتماع؛ أكد طلعت أن العلاقات المصرية السودانية هى علاقات تاريخية راسخة ونموذجا يُحتذى للعلاقات العربية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ مشروعات مشتركة فى ظل حرص الدولتين على تحقيق التحول الى المجتمع الرقمى ومع تزايد اهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعنصر رئيسى فى عمليات التنمية؛ موضحا التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والدور الحيوى الذى يقوم به لتحقيق النمو الاقتصادي.

واستعرض محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية المتمثلة فى تحقيق التحول الرقمى من خلال إطلاق خدمات حكومية رقمية للمواطنين وتطوير أداء الحكومة، بينما يتمثل المحور الثاني في خلق قاعدة من الكوادر الرقمية من خلال استراتيجية متكاملة لتدريب الشباب على مستويات مختلفة في برامج تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل وصقلهم بالمهارات الرقمية اللازمة لبناء مصر الرقمية.

فيما يعني المحور الثالث برعاية الابداع وتشجيع الشباب على الفكر الخلاق من خلال تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركز إبداع رقمي في جميع أنحاء الجمهورية؛ معربا عن تطلعه لإنشاء مركز للإبداع الرقمى في السودان من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة في التدريب وبرامج رعاية الابداع وريادة الأعمال بين الشباب من البلدين ؛ لافتا إلى أن ركائز الاستراتيجية تتمثل فى توفير الإطار التشريعى التنظيمى اللازم، وتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والتي يمكن من خلالها الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية الناقلة للبيانات التي تربط بين اسيا وافريقيا واوروبا لرفع كفاءة خدمات الاتصالات والانترنت في السودان.

ومن جانبه؛ أعرب المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان عن امتنانه للدعوة التي تلقاها من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لزيارة مصر والتي تأتى في إطار تعزيز العلاقات الراسخة منذ الأزل بين الدولتين الشقيقتين وفى ضوء قوة العلاقات بين شعبي وادي النيل؛ موضحا أن السودان يستشرف عهدا استثماريا وتنمويا جديدا، كما أنه يشهد تحولا جذريا على كافة المستويات وانفتاحا نحو العالم وعودة الى المجتمع الدولى؛ مشيدا بدور مصر الداعم للسودان في تحقيق ذلك.

وأضاف الوزير السودانى، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السوداني من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات، حيث تأتى هذه الزيارة لفتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه تم إنشاء وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان فى فبراير الماضى انطلاقا من رؤية الدولة لأهمية هذا المجال؛ مشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في التحول الرقمي حيث تكونت لديها خبرات جيدة يمكن للسودان الاستفادة بها.

وأكد السفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية على تميز العلاقات بين شعبى وادي النيل وأن هناك رغبة سياسية لدعم العلاقات بين البلدين التي تمتد منذ أعماق التاريخ، حيث تم الاتفاق بين القيادات على التكامل بين البلدين؛ مشددا على أن مصر تدعم الحكومة السودانية في ظل ما تمر به من منعطف تاريخي وأن هناك توصية بوضع كافة إمكانيات مصر لدعم السوادن؛ مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات هى القاطرة التي تقود عمليات التنمية.

وأكد السفير محمد إلياس سفير السودان بمصر، أن هناك هدفا استراتيجيا متفقا عليه بين قيادات البلدين وهو بناء علاقات تعاون استراتيجي نموذجية لتحقيق التكامل بين الدولتين؛ موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مشروعات استراتيجية تؤسس هذه الشراكة والتي ستعد نموذجا فريدا من نوعه.

واستعرض المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي لتحسين جودة الحياة وزيادة القدرة التنافسية للدولة ودعم صناع القرار؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها بالتعاون بين كافة قطاعات الدولة.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد التطوير الذى يشهده البريد المصري ومشاركته في التحول الرقمى كمنفذ لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ لافتا إلى أن هناك مليون معاملة تتم بشكل يومي من خلال البريد المصري.

وأشاد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاون بين البلدين في مجال الأجهزة التنظيمية على مستوى قطاع الاتصالات والذى ينعكس على المستوى الدولي من خلال التقارب في وجهات النظر بالمحافل الدولية؛ معلنا عن أن الجهاز بصدد اطلاق الأكاديمية الافريقية لتدريب كوادر متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والبنية التحتية والقرى الذكية.

واستعرض المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية نمو قطاع الاتصالات المصري من حيث الانتشار وتحسين جودة خدمات المحمول ورفع كفاءة الإنترنت؛ موضحا اهتمام مصر بالاستثمار في شبكة الكابلات الدولية الناقلة للبيانات.

وأوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجالات تنمية القدرات ودعم الصناعة من خلال تقديم الحوافز للشركات العالمية للاستثمار في مصر، مشيرا إلى نمو الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، لافتا إلى أن ايتيدا معنية بحوكمة التوقيع الالكتروني والتي تعد محورا أساسيا للتحول الرقمي.

وأشار المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إلى التعاون مع السودان في مجال الربط البيني؛ موضحا خطط الشركة المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية للاتصالات، ونشر كابلات الألياف الضوية وهو الأمر الذى ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت واستيعاب زيادة الإقبال على استخدام الانترنت خلال فترة الجائحة.

وقد حضر الاجتماع من الجانب السوداني؛ الدكتور الصادق جمال الدين الصادق مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، والمهندس جمال أمين السيد وكيل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس عمار محمد الفاتح عبد الله مدير عام المركز القومي للمعلومات؛ حيث تم استعراض ملامح عن الخطة الوطنية بالسودان في مجالات الاتصالات والبريد وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التعاون في مجال التحول الرقمى وتقديم الخدمات الحكومة الإلكترونية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في السودان، وتشجيع الشركات المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى السودان، كما تم الاتفاق على التعاون فى مجالات البريد والشمول الرقمى وبناء القدرات الرقمية للشباب السوداني.

وعقب الاجتماع قام وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان والوفد المرافق له بزيارة المعهد القومى للاتصالات وكان فى استقباله الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، كما زار معهد تكنولوجيا المعلومات وكان فى استقباله الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تأتى هذه الجولة للاطلاع عن قرب على البرامج التدريبية التى ينفذها المعهدين لبناء القدرات الرقمية للشباب فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر، أن وزير الاتصالات والتحول الرقمى بجمهورية السودان يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى من القيادات التنفيذية بالوزارة خلال الفترة من 30 مايو وحتى 4 يونيو تلبية للدعوة التي تلقاها من الدكتور عمرو طلعت لزيارة مصر بهدف الاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ولمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والمشاركة كضيف شرف في افتتاح اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ.