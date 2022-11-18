وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون في مراكز البيانات والتحول الرقمي

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للأردن مباحثات مع أحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة المتعلقة بمجالات مراكز البيانات، والتحول الرقمى، والربط البينى، والبريد.

وتناول اللقاء دفع سبل التعاون بين مصر والأردن فى مجال البنية التحتية الرقمية من خلال الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بشبكات الألياف الضوئية العاملة بالأردن، كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات الدولية فى مجال الاتصالات، والجهود التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات لضمان جودة وكفاءة خدمات نقل الحركة الدولية للسوق الأردنية والحركة العابرة، وذلك من خلال نقطة تواجد الشركة المصرية للاتصالات فى مدينة العقبة الأردنية.

كما تم مناقشة آليات تعزيز أوجه التعاون بين البريد المصرى والبريد الأردنى، وسبل نقل التجربة المصرية الناجحة فى مجال البريد للأردن فى ضوء التطور الذى يشهده البريد المصرى وتوسعه فى تقديم الخدمات المجتمعية بكافة أنواعها لتشمل الخدمات الحكومية والمالية، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.

وخلال اللقاء أوضح طلعت أن هذا اللقاء يأتى استكمالا للمباحثات التى جرت مع الجانب الأردنى حول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يسهم فى بناء شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة للتوسع فى البنية التحتية خارج مصر، وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار فيها؛ لافتا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فى التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الربط الدولى بين مصر والأردن.

وأضاف أن الجانب المصرى يرحب بتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى فى مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم.

ومن جانبه؛ أشار أحمد الهنانده وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى تعزيز التعاون بين البلدين مع اعتبار المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة للتعاون المشترك، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يقوم الخبراء من الجانبين بمتابعة تقدم سير العمل فى المجالات المتفق عليها مع ترحيب الجانب الأردنى بالقيام بزيارة إلى مصر على مستوى الخبراء للتعرف عن قرب على التجربة المصرية للتحول الرقمى.