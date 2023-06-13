وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي 3 شركات فرنسية خطط توسعاتها في مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وعدد من مسئولى المنظمة، فى العاصمة الفرنسية باريس.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأهم ملامح التعاون الجارى بين الوزارة والمنظمة بما فى ذلك التعاون فى إطار البرنامج القطرى المصرى فضلا عن المشاركة فى عدد من آليات التعاون التابعة للمنظمة ومنها اللجان وفرق العمل المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا البازغة مثل الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات والمؤشرات.

وناقش اللقاء تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى كجسر لتعزيز سياسات المنظمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إضافة إلى مناقشة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى لجان المنظمة لوضع السياسات وإعداد المعايير المتعلقة بعدد من مجالات التكنولوجيا.

وخلال اللقاء أكد الوزير على تقدير مصر العميق للدور الهام الذى تقوم به منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)؛ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظمة فى مجال وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمى والاستفادة من خبرات الاقتصادات الكبرى فى هذا المجال مما يسهم فى زيادة الثقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالى تعظيم الاستثمارات فى مصر.

ومن جانبه؛ أثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على جهود مصر فى إطار تنفيذ البرنامج القطرى والتقدم الذى حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروعات التعاون المشترك لاسيما المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمى، ومشروع الذكاء الاصطناعي.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لبناء القدرات الرقمية لطلاب المدارس بما فى ذلك مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الهامة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى ، والروبوتات، والأمن السيبرانى.

كما عقد اجتماعا مع كارين جان الرئيس التنفيذى لشركة ” تيلى بيرفورمانس ” Teleperformance العالمية ، تناول اللقاء بحث سبل التوسع فى عمليات الشركة بمصر. كما تم تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار فى صناعة التعهيد وذلك فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير قاعدة من الكوادر البشرية لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى صناعة التعهيد.

و” تيلى بيرفورمانس” Teleperformance هى شركة عالمية مقرها فرنسا وتعمل فى مجال تقديم خدمات الأعمال الرقمية. ولها مراكز فى 58 دولة ولها 6 مراكز بمصر.

كذلك التقى عمرو طلعت مع بيير جيل شانتريو رئيس شركة نوكيا NOKIA للشبكات بفرنسا وعدد من مسؤولى الشركة؛ حيث شهد اللقاء استعراض أحدث تكنولوجيات الشركة فى مجال البنية التحتية للاتصالات خاصة الجيل الخامس من الربط، والاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا فى عدد من القطاعات.وبحث اللقاء سبل التوسع فى حجم أعمال الشركة واستثماراتها بمصر فى ضوء توافر الكوادر البشرية والبنية التحتية المتطورة.

كما قام الوزير بجولة داخل معامل شركة نوكيا العالمية؛ اطلع خلالها على الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة فى دعم مشروعات التحول الرقمى والمتعلقة بالاستدامة، ومشروعات الشركة في البحث والتطوير، وفى مجال البنى التحتية للشركات، وتأمين شبكات الجيل الخامس.

كذلك عقد طلعت اجتماعا مع نيكولاس بريونيل رئيس شركة “الكاتيل لوسنت” Alcatel Lucent Enterprise ؛ المتخصصة في مجال الاتصالات؛ وبحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس.حيث بحث اللقاء إمكانية توسع عمليات الشركة عالميا لتشمل مصر اعتمادا على حوافز الاستثمار في القطاع والتى تشمل الكفاءات الشابة المدربة.

الجدير بالذكر أن وزير الاتصالات يزور فرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر “فيفا تكنولوجي” VivaTech

ومن المقرر أن يعقد طلعت على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين ومسئولى عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.