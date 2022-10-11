وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى شركة لينوفو العالمية فرص الاستثمار فى مصر

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جيوفانى دى فيليبو رئيس شركة لينوفو فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ ووفد الشركة المرافق له.

حيث تناول اللقاء استعراض أبرز الاهتمامات الاستثمارية لشركة لينوفو العالمية خلال الفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبحث سبل التوسع في استثمارات الشركة فى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة طلعت فى فعاليات الدورة الـ42 لمعرض ومؤتمر “جيتكس جلوبال” المنعقد بدبى فى الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التي تتضمن عددا ضخما من البرامج التدريبية التي تغطي تخصصات تكنولوجية متنوعة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلى والعالمى؛ حيث تتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، وصولًا إلى البرامج التى تهدف إلى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، ثم الوصول إلى البرامج التى تهدف إلى تقديم تعليم مكثف ومتعمق لإعداد كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.

كما تم استعراض محاور استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026 وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين؛ حيث تم بحث إمكانية إنشاء الشركة مركزا لها للتعهيد فى مصر لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي.

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