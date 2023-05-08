وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولين ألمان فرص الاستثمار بالقطاع

غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية فى زيارة خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو؛ يعقد خلالها عدد من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولى الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير مع عدد من الوزراء ومسؤولى الحكومة الألمانية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وألمانيا فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التباحث حول سبل الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى.

كذلك من المقرر أن يعقد طلعت اجتماعات مع مسؤولى كبرى المؤسسات والشركات الألمانية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية فى مجالات البحث والتطوير، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتعهيد، ومراكز البيانات.