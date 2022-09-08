وزير الاتصالات يبحث مع محافظ الإسكندرية مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي

عقد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بديوان عام المحافظة، تناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتى تشمل مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بالمحافظة، وتطوير البنية المعلوماتية، وبرامج تنمية المهارات الرقمية للشباب من أبناء المحافظة والعاملين بالديوان العام.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بكل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الإسكندرية.

وزير الاتصالات: تطوير 20 مكتبا جديدا للبريد

وخلال الاجتماع؛ أشار طلعت إلى أن الزيارة ستشهد افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التى تعكس استراتيجية الوزارة ومساعيها الحثيثة لبناء مصر الرقمية كما تكرس ما تقدمه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قيمة فى المجتمع من حيث خلق فرص عمل للشباب حيث سيتم افتتاح المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية والذى يوفر ١٠٠٠ فرصة عمل للشباب؛ مضيفا أن برنامج الزيارة يعكس أيضا جهود الوزارة فى دعم القدرات الرقمية لموظفى الحكومة والشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى مساعدة ذوى القدرات الخاصة فى الاندماج بالمجتمع بشكل أكثر استقلالية، وكذلك توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية من خلال وحدات تشخيص العلاج عن بعد.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تفقد الجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية بمحافظة الإسكندرية حيث سيتم افتتاح ٣ مكاتب بريد بعد تطويرها وتجديدها؛ مضيفا أن المحافظة تضم ١٠٤ مكتب بريد تم الانتهاء من تطوير ٥٨ منهم وجارى العمل على تطوير ٢٠ آخرين فيما تشمل المرحلة الثالثة تطوير باقى مكاتب البريد بالمحافظة.

وأوضح طلعت أن برنامج الزيارة يتضمن متابعة أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الانترنت؛ مشيرا إلى أنه ناقش مع محافظ الإسكندرية خطة لبناء أبراج المحمول بالمحافظة لدعم الخدمات الصوتية للمحمول.

ومن جانبه؛ أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتطور التكنولوجي والرقمى الذى تشهده مصر للتحول إلى مصر الرقمية؛ موضحا أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠؛ مشيرا إلى أن برنامج زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمحافظة يتضمن عددا من الافتتاحات التى تعكس التطور الذي تشهده محافظة الاسكندرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

غادة لبيب: استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة

كما استعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة.

وتهدف خطة التطوير المؤسسي الرقمي إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى والميكنة واستدامتها، بالإضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للمواطنين بالمحافظة؛ وذلك من خلال دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لمواكبة بيئة العمل الجديدة لعدد (159) موظفاً من العاملين بتلك الوحدات والمراكز التكنولوجية.

كما تم تنفيذ عدد (1278) شهادة لبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (982) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة. بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مبادرات تنمية وبناء القدرات الرقمية والتوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (2888) مواطناً من كافة الفئات المجتمعية بواقع (5145) مسار والتى تم تنفيذها طبقاً للمعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

هبة صالح: 2000 متدرب خريج معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية

واستعرضت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حصاد أعمال المعهد بالإسكندرية خلال العام التدريبى الأخير حيث بلغ عدد المتدربين قرابة 2000 متدرب من خريجى البرامج التدريبية المباشرة والتى تشمل كلا من التدريب الاحترافى والتدريب المكثف للخريجين ومعسكرات التدريب الصيفية لطلبة الجامعات فى تخصصات شملت: الذكاء الاصطناعى؛ وأمن المعلومات؛ وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات؛ والوسائط المتعددة وغيرها من التخصصات ذات الطلب المستمر .

وشهد اللقاء التركيز على حصاد منحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية “EPITA” للشباب من محافظة الإسكندرية. حيث استمع الوزير إلى عدد من النماذج الناجحة من شباب الخريجين الذين استعرضوا تجاربهم منذ بداية التحاقهم بالمنحة وحصولهم على شهادات التخرج إلى التحاقهم بالعمل فى شركات محلية وعالمية؛ بالإضافة إلى فرص العمل الحر التى توافرت للبعض منهم.

وأشاد الوزير بما استمع إليه من قصص نجاح والتي شملت نماذج لشباب نجح في تصدير خدمات رقمية من مصر للخارج واستعان بهم شركات عالمية وآخرين استطاعوا المنافسة فى سوق العمل العالمى؛ داعيا إلى إبراز مثل هذه النماذج إعلاميا والتى تعكس استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان والذي يأتى على قمة أولويات الدولة؛ لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية بالإسكندرية خلال أشهر قليلة والذي سيتم من خلاله استضافة الشركات الناشئة وإتاحة التدريب التقنى.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم بزيارة لمحافظة الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد؛ حيث يتضمن برنامج الزيارة افتتاح المقر الجديد لشركة فودافون للخدمات الدولية، وافتتاح ثلاثة مكاتب للبريد بعد تطويرها، وتفقد منظومة التشخيص عن بعد بمستشفى سموحة الجامعى للأطفال، وزيارة مؤسسة رعاية على بن أبى طالب بمنطقة سموحة والتى قد تم تجهيزها تكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.