وزير الاتصالات يبحث مع شركات إستونيا توفير حلول رقمية في الخدمات الحكومية

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مسئولى وممثلى الشركات أعضاء المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية “ITL” برئاسة دوريس بولد المدير التنفيذى للمؤسسة؛ لاستعراض الحلول الرقمية التى تقدمها الشركات لخدمة وتنمية مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.



يذكر أن المؤسسة الإستونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية “ITL ” هى منظمة أهلية تجمع شركات ومنظمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتعزيز التعاون فى تنمية مجتمع المعلومات فى إستونيا.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت الشركات الأعضاء بالمؤسسة أبرز الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق تحول رقمى ناجح، وفوائد العدالة الإلكترونية، واستخدام الهوية الرقمية فى تقديم خدمات المواطنين عبر الهواتف الذكية، وتخطيط المدن الذكية، وتطويع التكنولوجيا لتطوير إدارة الضرائب.



كما تمت الإشارة إلى الصندوق الاستثمارى سمارت كاب SmartCap الذى يهدف إلى توفير استثمارات لمديرى الصناديق الخاصة لإنشاء سوق حيوية لرأس المال الاستثمارى وتمكين الشركات الإستونية المبتكرة من النمو على مستوى العالم.



وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بالرغم من الجائحة فى ضوء تنفيذ عدد ضخم من المشروعات لتطوير القطاع ولتحقيق التحول الرقمي؛ موضحا أن تكنولوجيا المعلومات تقوم بدور محورى فى إدارة العاصمة الإدراية الجديدة؛ إذ ستنتقل الحكومة إليها بشكل تشاركى وليس جغرافيا فقط.



وأوضح الوزير أن إستراتيجية الوزارة لها عدة محاور والتى تشمل التحول الرقمى لتطوير الخدمات الحكومية وتقديم خدمات رقمية للمواطن، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الرقمية لتنمية المهارات فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدءا من تعليم المهارات الأساسية للحاسب الآلى وحتى منح الماجستير؛ موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتى تعد أول جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى وتمكين الشباب المصرى من تأسيس مشروعات ريادية وصقل مهاراته فى مجال العمل الحر، فى ضوء نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر حيث جاءت فى المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة.



وأشار الى جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات على مستوى الجمهورية، موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت فى القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالمعايير المطلوبة لتهيئة مناخ داعم للابتكار التكنولوجى وآليات التمويل، وإمكانية التعاون فى تنفيذ برامج لدعم الشركات الناشئة.



حضر الاجتماع السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى استونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورحسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.