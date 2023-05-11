وزير الاتصالات يبحث مع شركات ألمانية التعاون في مجالات التعهيد وتصنيع الإلكترونيات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع اارند فرانز الرئيس التنفيذى لشركة “ماهلى” Mahle وعدد من قيادات الشركة الألمانية؛ تم خلاله تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والحوافز المقدمة لمراكز البحث والتطوير العالمية بمصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة فى أنشطة التصنيع والبحث والتطوير، وفرص التوسع فى أنشطة الشركة بمصر.

كما اجتمع الوزير مع الدكتور كريستوف فولك الرئيس التنفيذى لشركة كونتيننتال للخدمات الهندسيةCES وتناول خلاله استعراض أنشطة الشركة فى مشروعات تطوير الأنظمة المدمجة والإلكترونيات في مجال صناعة السيارات في مختلف دول العالم. بالإضافة إلى استعراض المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر فى مجال البحث والتطوير في صناعة الإلكترونيات، كما تم بحث خطط الشركة للتوسع في مصر وإنشاء مركز للخدمات الهندسية للأنظمة المدمجة بمصر.

وناقش طلعت مع الدكتورة دينيس سيبرت العضو المنتدب بشركة “بى فى ايه تيبلا ” TEPLA PVA المتخصصة فى مجال تصنيع الأجهزة والمعدات لصناعة الرقائق الإلكترونية؛ حيث تم بحث فرص التعاون مع الشركة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء صناعة متكاملة للرقائق الالكترونية واستغلال توفر الخامات الأولية بمصر.

وعقب ذلك؛ التقى الوزير مع الدكتور سامر جلال نائب رئيس شركة “ديكرا” DEKRA لأنظمة القيادة الآلية للسيارات، تم خلاله مناقشة فرص التعاون مع الشركة لبناء نظام ايكولوجى متكامل لتطوير برمجيات السيارات، وجذب الشركات العالمية لمصر في هذا المجال.

يأتي ذلك علي هامش زيارة وزير الاتصالات لألمانيا خلال الفترة من 9 إلي 12 مايو الجاري

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