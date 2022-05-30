وزير الاتصالات يبحث مع سفير فرنسا التوسع بالاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة؛ ,تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

حضر اللقاء عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وشيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، إلى جانب ميشيل أولدنبرج المستشار الاقتصادى للسفارة الفرنسية بالقاهرة وابيو جرازى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر.

وأشار طلعت إلى تعدد ملفات التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر وفرنسا فى ضوء تواجد العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفرنسية فى السوق المصرية؛ فضلا عن التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعى والمدن الذكية، والابتكار وريادة الأعمال.

وأكد أن الحكومة المصرية قدمت بالفعل العديد من الحوافز التى تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة استثمارات الشركات الفرنسية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتم الاتفاق على عقد منتدى للشركات الفرنسية فى مصر لاستعراض مقومات القطاع وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة.

من جانبه، أعرب مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة عن تطلعه إلى تفعيل إعلان النوايا الذى تم توقيعه فى مجال الذكاء الاصطناعى بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى أكتوبر 2021 إبان زيارة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الفرنسية باريس.

كما تناول اللقاء استعراض آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الذكاء الاصطناعى والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، إضافة إلى دعم برامج التدريب فى مستويات مختلفة، وكذلك بحث سبل دفع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم الدعم التقنى لمشروعات التحول الرقمى فى مصر.