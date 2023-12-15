وزير الاتصالات يبحث مشروعات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها فى إطار الشراكات واتفاقيات التعاون فى مجال التنمية بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية، والبرنامج الإنمائى “UNDP”.

وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه فى المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والتى تستهدف تعظيم موارد وإمكانيات مصر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار التكنولوجى، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية لتنمية قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هناك شراكة طويلة ومثمرة بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ حيث نتج عنها تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية الناجحة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.

من جانبه؛ قال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع أجندة التحول الرقمي المصرية إلى الأمام”

جدير بالذكر أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة شمل العديد من المشروعات التى تؤثر بشكل إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تغطى مجموعة واسعة من قضايا التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية التى ترتبط بعضها ببعض وتتأثر بشكل مباشر بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.