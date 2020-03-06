وزير الاتصالات يبحث خطط «آيديميا» الفرنسية للتوسع في مصر



استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يان ديلبيري الرئيس التنفيذي لشركة “آيديميا” IDEMIA الفرنسية؛ تناول اللقاء مناقشة الخطط الاستثمارية للشركة للتوسع في مصر، وتعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة، والهوية الرقمية.



وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “آيديميا” الفرنسية عن اعتزام الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، والاستثمار في إنشاء مركز للخدمات المشتركة في مصر وذلك في ظل توافر العديد من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر ومن أبرزها كفاءة المهارات الرقمية، والتكلفة التنافسية، والحوافز الاستثمارية، والموقع الجغرافي المتميز.

ورحب” طلعت” بخطط الشركة للتوسع في أعمالها في السوق المصرية؛ مؤكداً على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العاملة في مجالات التحول الرقمي والبنية التحتية المؤمنة.

وطالب الوزير الشركة بأن تشمل خططها التوسعية في مصر زيادة قدرتها في تصدير خدماتها من تكنولوجيا المعلومات انطلاقا من مصر لخدمة عملائها في مختلف دول العالم؛ وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا من الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية حيث أشار إلى عزم الشركة على تحقيق ذلك.

وأوضح أيضا الجهود المبذولة في مجال بناء القدرات في المجالات التقنية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتأهيل الكوادر الشابة على المهارات المطلوبة طبقاً لاحتياجات الشركة.



كما بحث اللقاء آليات التعاون المشترك في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الصلة وذلك في ظل اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبني هذه التكنولوجيات ودمجها في المنظومة الرقمية.



و تم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون بين البريد المصري وشركة “آيديميا” في خدمات الهوية الرقمية والتي تعتمد على نظام البصمة وبطاقة الهوية الخاصة بالمواطنين.

حضر اللقاء رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، و عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.



جدير بالذكر أن شركة “آيديميا” تعد من الشركات المتخصصة عالمياً في حلول الهوية المعززة ومن أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال حلول الهوية الرقمية المؤمنة حيث يعمل بها ما يزيد عن 13 ألف موظف ينتمون إلى 80 جنسية ، ولديها عملاء في 180 دولة حول العالم.

ونشأت الشركة من خلال شراكة ضخمة بين “مورفو” التابعة لشركة سافران العالمية، و”أوبرتيور تكنولوجي” الفرنسية التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في الحلول البيومترية، ووفقًا لهذا الاندماج فقد تحول فرع مورفو بالقاهرة، من “مورفو مصر” إلى “إيديميا مصر”.