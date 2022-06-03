وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع سفير ليتوانيا في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة، تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها التحول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبرانى.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على أوجه التعاون المقترحة فى ضوء تميز ليتوانيا على الصعيدين الأوروبى والعالمى فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: الأمن السيبرانى، والإنترنت فائق السرعة، والتحول الرقمى، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعى، وبناء القدرات.

وأكد أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ العديد من المبادرات فى إطار استراتيجية “مصر الرقمية” التى ترتكز على عدة محاور تشمل التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال؛ معربًا عن حرصه على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أهمية عقد لقاءات افتراضية عبر الإنترنت بين الخبراء فى مصر وليتوانيا لطرح الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على مجالات التعاون الذى يصب فى مصلحة البلدين.

كما دعا الوزير إلى تنظيم زيارة لشركات القطاع الخاص فى ليتوانيا إلى مصر من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتعرف على فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وخلال اللقاء تم استعراض سبل تعزيز التعاون فى مجالات رقمنة الخدمات الحكومية فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية، وكذلك التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، والتكنولوجيا المالية خاصة وأن ليتوانيا تعد ضمن أفضل 10 دول فى المؤشر العالمى للتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه؛ أعرب سفير ليتوانيا بالقاهرة عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المدن الذكية والتوقيع الالكترونى والأمن السيبرانى بالإضافة إلى بناء القدرات الرقمية من خلال الجامعات التكنولوجية المتخصصة.وفى نهاية اللقاء؛ سلم السفير دعوة للدكتور عمرو طلعت مقدمة من وزيرة الاقتصاد والابداع بدولة ليتوانيا لزيارة ليتوانيا للتعرف عن قرب على التطور التكنولوجى فى ليتوانيا والاستخدامات ذات الصلة، وعقد مباحثات لتعزيز فرص التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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