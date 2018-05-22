وزير الاتصالات يبحث تحويل مصر إلى مركز إقليمى للمدفوعات الرقمية‎

المال-خاصاستقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفدا من شركة فيزا العالمية برئاسة مارشيلو باريكوردي مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضور طارق الحسيني مدير منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي، وكارق محفوظ مدير فيزا مصر.تناول اللقاء مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم

المال-خاص

استقبل ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفدا من شركة فيزا العالمية برئاسة مارشيلو باريكوردي مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضور طارق الحسيني مدير منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي، وكارق محفوظ مدير فيزا مصر.

تناول اللقاء مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية لتعزيز البنية التحتية الخاصة بتفعيل الاقتصاد الرقمى وتنفيذ منظومة بطاقة خدمات المواطن.

ويأتى الاجتماع في أعقاب زيارة الفريد كيلى رئيس مجلس إدارة شركة فيزا العالمية إلى مصر، ولقائه رئيس الجمهورية لمناقشة زيادة استثمارات الشركة العالمية بمصر، وتوسيع نشاطها بما يتسق مع حجم الأعمال التي ستقوم بها فى السوق المصرية وفقا لبنود مذكرة التفاهم.

وخلال اللقاء أكد ياسر القاضي اهتمام الحكومة المصرية بإقامة شراكات مع الشركات العالمية من أجل دفع الجهود الرامية إلى تحقيق الشمول المالى، وتعزيز آليات بناء اقتصاد رقمي عبر تطوير منظومة الخدمات المالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، كما ناقش خطط تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم ورؤية الوزارة الخاصة بأهمية نقل المعرفة والخبرة الى الكوادر المصرية في إطار استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية وما يرتبط بها من صناعات.

وفي هذا السياق استعرضت قيادات شركة فيزا تجاربها في استخدام الحلول الإبداعية والابتكار في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لتسهيل وصول الخدمات الحكومية الى المواطنين، وأهمية إرساء دعائم البنية التحتية التكنولوجية من أجل الوصول إلى الاقتصاد الرقمي، بالإضافة الى أحدث التوجهات في مجال تكنولوجيا المدفوعات التي تقوم فيزا بتحديثها بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد مارشيلو باريكوردي أن فيزا تعتبر الحكومة المصرية شريكا استراتيجيا وتضع السوق المصري على قائمة أولوياتها خاصة مع توجهات الحكومة المصرية ومساعيها الإيجابية لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى أن فيزا مستعدة بشكل كامل للمساعدة فى دفع جهود تعزيز البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتفعيل الاقتصاد الرقمى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.