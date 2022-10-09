وزير الاتصالات يبحث الفرص الاستثمارية للقطاع في معرض «جيتكس دبي 2022»

غادر القاهرة صباح اليوم الأحد، عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة فى زيارة لمدة يومين للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ42 لفعاليات معرض ومؤتمر “جيتكس جلوبال”.

وينعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 وحتى 14 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة، وأكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.

مشاركات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض ومؤتمر جيتكس دبي 2022

ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر؛ عددا من اللقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك.

ويشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إحدى الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات المؤتمر يتناول خلالها تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وأهم الإنجازات ذات الصلة بصناعة تكنولوجيا المعلومات.

عن جيتكس دبي

يذكر أن الدورة الـ42 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكار التكنولوجي وعدد من الموضوعات التكنولوجية المهمة ومنها مجالات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والميتافيرس والحلول المالية الرقمية.