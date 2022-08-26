وزير الاتصالات يبحث التعاون في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية مع ليتوانيا

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جوراتى سوفيينى رئيسة جهاز تنظيم الاتصالات بدولة ليتوانيا؛ آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليتوانيا فى مجال الخدمات الرقمية، واللوائح التنظيمية للاتصالات.

حضر اللقاء كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، و أرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

تناول اللقاء تسليط الضوء على تجربتى مصر وليتوانيا فى مجال تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، والخدمات التى ترتكز على هذه التقنية وكذلك أدوات التوقيع الإلكترونى المستخدمة فى كلا البلدين، كما تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجالات التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، وتنظيم أحكام هذه التقنية فى مجال المعاملات الإلكترونية.

وقد أوضح الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية للتوسع فى استخدامات التوقيع الإلكترونى فى ضوء العمل على تحقيق التحول الرقمى وإتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مارجريس ابوكافيشوس نائب وزير الدفاع للأمن السيبرانى، وجوناس سكاردينكاس مدير إدارة الأمن السيبرانى؛ وذلك بحضور كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال الأمن السيبرانى والتعامل مع التهديدات الإلكترونية، وكذلك التعاون التكنولوجى فى مجال أمن الفضاء السيبرانى وتبادل المعرفة فيما يتعلق بأفضل الممارسات والسياسات فى مجال الأمن السيبرانيكما تم مناقشة أوجه التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر متخصصة فى مجال الأمن السيبرانى، وتبادل الخبراء بين البلدين فى هذا المجال الى جانب التشارك فى مشروعات البحث والتطوير فى مجال الأمن السيبرانى..