اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات يبحث التعاون الثنائي مع سفير سنغافورة في مصر

طلعت استعرض استراتيجية مصر الرقمية
المال - خاص 12:17 م, الأثنين, 19 يوليو 21 12:17 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ استعرض طلعت استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى من خلال إتاحة برامج تدريبية على مستويات مختلفة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن إطلاق وتنفيذ برامج ومبادرات لتحفيز الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب.

وأكد طلعت أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين؛ وفى ظل التقدم المحرز على صعيد مجالات التكنولوجيا البازغة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المختلفة.

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ومن جانبه أكد السفير استعداد بلاده للتعاون مع مصر فى مجال بناء القدرات ورفع الكفاءات من خلال عدد من الجامعات المتخصصة ذات التصنيف العالمى، وعن طريق تقديم برامج تدريبية وصولا إلى شهادات معتمدة فى عدد من الموضوعات منها الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى إمكانية التعاون فى مجال تقديم الخدمات الرقمية فضلا عن الشمول المالى الرقمي.

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كما قام السفير بتقديم الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة سنغافورة بناء على الدعوة المقدمة من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات والمسئولة عن مبادرة الأمة الذكية والأمن السيبرانى بسنغافورة لتعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث رحب السيد الوزير بالدعوة؛ موجها دعوة مثيلة لنظيرته وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى على خلفية توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الذكاء الاصطناعى السنغافورية لإقامة شراكات فى مجالات نشر الوعى العام حول الذكاء الاصطناعى لدى المواطنين من جميع فئات المجتمع، ونقل المعرفة عن طريق تدريب المدربين على برنامج عملى للتدريب المهنى للمتخصصين فى هذا المجال.

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بقلم المال - خاص

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