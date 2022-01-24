وزير الاتصالات يبحث إنشاء مركز للإبداع في منطقة بني سويف التكنولوجية (صور)

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية بمدينة بنى سويف الجديدة؛ حيث كان فى استقبالهما المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، وهاشم منسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة واحات السليكون للمناطق التكنولوجية.



وخلال الجولة التفقدية بحث الدكتور عمرو طلعت مع مسئولى المنطقة التكنولوجية ببنى سويف دراسة امكانية انشاء مركز للابداع التكنولوجى داخل المنطقة التكنولوجية.



وتضم المنطقة التكنولوجية ببني سويف مبنى التعهيد، ومبنى خدمة المواطن، ومبنى التدريب الذى يضم كلية الهندسة بجامعة النهضة، ومبنى الشركات. حيث تقدم المنطقة التكنولوجية ببنى سويف عدد من الأنشطة ومنها اتاحة عدد من البرامج والمبادرات التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تمكين فئات المجتمع المصرى؛ وتأهيلهم للتحول الرقمى ضمن استراتيجية مصر الرقمية وتشمل البرامج المقدمة لصقل مهارات الشباب فى مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية الشباب فى كافة المجالات المختلفة مثل مهارات التنمية الحياتية والتسويق الإلكتروني.



كما تقدم المنطقة التكنولوجية ببنى سويف أنشطة لدعم صناعة التعهيد من خلال تقديم دوارات تدريبية خاصة بتطوير الشباب فى المهارات اللغوية المختلفة مثل: الإنجليزية والألمانية وكذلك تحفيز الشباب فى مجال ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية وبرامج احتضان ومسرعات، الى جانب تنظيم جلسات تدريبية وورش العمل مع العديد من قادة الصناعة المحليين والدوليين من شتى المجالات لنقل الخبرة إلى الشباب.



يذكر أن مشروع نشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات هو أحد المشروعات القومية الرائدة التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوم بتنفيذه شركة “واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية” والتى تتولى تنمية وتطوير المناطق التكنولوجية والترويج لها لجذب الاستثمارات.



وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت، والدكتور محمد هانى غنيم ثلاثة مكاتب بريد بالمحافظة وهى مكتب بريد بنى سويف، ومكتب بريد المرماح، ومكتب بريد مقبل وذلك بعد تطويرهم وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين. رافقهما فى الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.



وخلال الجولة؛ أكد طلعت أن محافظة بنى سويف يوجد بها حوالى ١٢٠ مكتب بريد حيث تم تطوير نحو أكثر من ٨٠ مكتب ويتم العمل على تطوير باقى المكاتب بالمحافظة ورفع كفاءتها لتقديم خدمات مصر الرقمية والخدمات المالية والبريدية للمواطنين بالمحافظة.



ودار حوار مفتوح بين الوزير والعاملين بالبريد؛ حيث أثنى طلعت على جهود العاملين؛ وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز فى ظل الدور الهام الذى يقوم به البريد المصرى وفى ضوء الثقة التى يحظى بها لدى المواطن المصرى.



ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن هذا الافتتاح يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى ينفذها البريد المصرى والتى تهدف إلى تطوير مكاتب البريد ورفع كفاءتها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة بما يضمن تأدية كافة الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مشيرا الى ان معدلات الإنجاز فى خطة تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تسير أعلى من المعدلات الزمنية المقررة حيث انه تم الانتهاء من تطوير ٣٢٤٢ مكتب بريد على مستوى الجمهورية بنسبة انجاز تتجاوز ال ٧٧٪.



ويقع مكتب بريد بنى سويف المحطة على مساحة ١٠٦ متر مربع ومزود بماكينة صراف آلى ATM ويخدم ما يقرب من ٣٠ الف مواطن، فيما يقع مكتب بريد المرماح على مساحة ١١٦ متر مربع ومزود بماكينة صراف آلى ATM ويخدم ما يقرب من ٤٠ الف مواطن ، بينما يقع مكتب بريد مقبل على مساحة ٦٩ متر مربع ويخدم ما يقرب من ٣٠ الف مواطن.



ويبلغ اجمالى عدد المكاتب المطورة بالمحافظة ٨٤ مكتب منها خمسة مكاتب ضمن مبادرة حياة كريمة وجارى الانتهاء من باقى المكاتب خلال العام الحالي.



كما تفقد الوزير و محافظ بنى سويف ورافقهما رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد المراحل الإنشائية للمبنى الإدارى لمنطقة بريد بنى سويف والذى يقع على مساحة ٣٥٠م ويتكون من مكتب بريد وثمانية طوابق إدارية وجراج.



كما تفقد الوزير و محافظ بنى سويف سير العمل بمركز مبيعات سنترال بنى سويف، حيث كان فى استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من قيادات الشركة بالمحافظة.



وأشاد طلعت بالجهد المبذول من العاملين بالمصرية للاتصالات لتنفيذ أعمال التطوير والتحديث للبنية التحتية ودعم عملية التحول الرقمى فى المحافظة، وما تقدمه مراكز المبيعات بالشركة من خدمات متكاملة للمواطنين طوال أيام الأسبوع.



ويبلغ عدد الخطوط الأرضية بسنترال بنى سويف نحو ٦٧٣٢٤ خط، ويقدم مركز المبيعات بالسنترال خدمات الاتصالات المتكاملة من تعاقدات التليفون الأرضى والداتا والمحمول والتلغراف والدعم الفنى طوال أيام الأسبوع ويتردد عليه يوميا ما يقرب من ٦٠٠ مواطن.



يذكر أن الوزير كان قد قام صباح اليوم بتفقد مصنع سامسونج لتصنيع التابلت التعليمى المقام فى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية بمركز الواسطى فى محافظة بنى سويف، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية المجتمعية الرقمية لمواطنى محافظة بنى سويف.