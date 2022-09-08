وزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مقر شركة فودافون للخدمات الدولية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم بمبنى ديوان عام المحافظة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك للتطوير المؤسسي الرقمي بالمحافظة، وتطوير البنية المعلوماتية، وبرامج تنمية المهارات الرقمية، وتكريم بعض النماذج المتميزة من الإسكندرية.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير إلى الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى وزارة الاتصالات على دعمها وتعاونها المستمرة، مشيدًا بالتطور المتميز التي وصلت إليه مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030.

وأكد الشريف حرص المحافظة الدائم على تقديم كامل الدعم لرفع كفاءة وتطوير منظومة التحول الرقمي فيها، إضافة إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية والتنمية البشرية على جميع الأصعدة بالمحافظة.

عقب ذلك؛ قام محافظ الإسكندرية برفقة وزير الاتصالات بافتتاح ثلاث مكاتب بريد بعد تطويرها شملت مكاتب؛ سموحة والسرايا وبولوكلي.

وتم افتتاح مقر شركة فودافون للخدمات الدولية الجديد الذي سيساهم في توظيف 1000 شاب من أبناء الإسكندرية، تفقد منظومة التشخيص عن بعد بمستشفى سموحة الجامعى للأطفال بالمشاركة مع جامعة الإسكندرية وزارتي التعليم العالي والصحة.

كما تم الاطمئنان على مشروعات البنية التحتية المعلوماتية في الإسكندرية، وزيارة مؤسسة رعاية على بن أبى طالب بمنطقة سموحة والتى قد تم تجهيزها تكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، إضافة إلى تفقد حديقة أنطونيادس.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة غادة لبيب نائب الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة.