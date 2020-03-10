اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات : وضع قواعد استيراد جديدة لأجهزة المحمول

سيليكون واحة تتولى تعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة المسئولة عن إعادة تدوير المخلفات
محمود جمال 6:07 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 6:07 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن دراسة الوزارة مجموعة من القواعد الاستيرادية لأجهزة الهواتف المحمولة تزامنًا مع إطلاق حملات توعية المواطنين بالتخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال إعلان وزارتي الاتصالات والبيئة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودولة سويسرا.

 وقال طلعت إن “الاتصالات” تستهدف التركيز على التخلص الآمن للنفايات من قطاع الاتصالات والبنوك والحكومة، منوهًا بأنه جارٍ حاليًّا التنسيق مع البنك المركزي في وضع إطار تنظيمي للتخلص من أجهزة الحاسبات القديمة.

ولفت إلى أن الوزارة اتفقت أيضًا مع وزير المالية بحيث تقوم هيئة الخدمات الحكومية بالمضيّ في المسار نفسه.

وأضاف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات والمشرف على برنامج تدوير المخلفات، أن شركة سيليكون واحة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، التابعة لوزارة الاتصالات، ستتولى عملية تعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في عملية إعادة التدوير. 

محمود جمال وعصام عميرة

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً