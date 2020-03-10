وزير الاتصالات : وضع قواعد استيراد جديدة لأجهزة المحمول

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن دراسة الوزارة مجموعة من القواعد الاستيرادية لأجهزة الهواتف المحمولة تزامنًا مع إطلاق حملات توعية المواطنين بالتخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال إعلان وزارتي الاتصالات والبيئة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودولة سويسرا.

وقال طلعت إن “الاتصالات” تستهدف التركيز على التخلص الآمن للنفايات من قطاع الاتصالات والبنوك والحكومة، منوهًا بأنه جارٍ حاليًّا التنسيق مع البنك المركزي في وضع إطار تنظيمي للتخلص من أجهزة الحاسبات القديمة.

ولفت إلى أن الوزارة اتفقت أيضًا مع وزير المالية بحيث تقوم هيئة الخدمات الحكومية بالمضيّ في المسار نفسه.

وأضاف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات والمشرف على برنامج تدوير المخلفات، أن شركة سيليكون واحة لإدارة المناطق التكنولوجية الجديدة، التابعة لوزارة الاتصالات، ستتولى عملية تعيين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في عملية إعادة التدوير.

محمود جمال وعصام عميرة