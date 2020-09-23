اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات والسيد القصير يبحثان استخدام الذكاء الاصطناعى فى قطاع الزراعة

تطوير كارت مدفوعات للفلاح مع بداية 2021
محمود جمال 12:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 12:12 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين لبحث سرعة رقمنة الخدمات الزراعية ووضعها على بوابة مصر الرقمية وأيضا التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات الزراعية وتدريب العاملين بوزارة الزراعة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن التعاون مع وزارة الاتصالات يشمل تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة حتى تكون مرآة الوزارة في الداخل والخارج وتعكس الجهود التى تقوم بها والانشطة والخدمات التي تقدمها للمواطنين ويشمل التعاون أيضا التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الزراعية التي تحتاج ميكنة، بالإضافة الى التعداد الزراعي والذي كان يتم بشكل يدوي كل عشر سنوات.

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وأضاف أن التعاون مع وزارة الاتصالات سوف يشمل أيضا تطوير الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التليفون المحمول (موبايل ابلكيشن) لمساعدة الفلاحين في المعاملات الزراعية ومكافحة الآفات والحشرات ومواعيد الزراعة والري والحصاد، إضافة الى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحصر الالكتروني الدقيق للانشطة الزراعية والحيوانية الأمر الذي يسهم توفير المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب.

السيد القصير أكد ضرورة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مدة زمنية قصيرة مشيدا بما يتحقق حاليا في منظومة كارت الفلاح والذى يسير بخطى جيده مع تطويره ليكون كارت مدفوعات (ميزه) ونستهدف الانتهاء منه بحد اقصى اول العام القادم.

ولفت وزير الاتصالات إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية من أجل تطوير منظومة العمل وبناء مصر الرقمية؛ موضحا أهمية وحيوية قطاع الزراعة في مصر ودوره الرئيسي في الاقتصاد القومي.

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وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشار إلى أهمية التعاون بين الوزارتين لتحديث قطاع الزراعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتلبية كافة متطلبات وزارة الزراعة من الميكنة؛ مؤكدا أن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارتين من أجل استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى تطوير قطاع الزراعة.

حيث يتم تنفيذ مشروع تجريبى بين مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مجالات عديدة منها الحصر الزراعى باستخدام البصمة الطيفية، وكذلك لمساعدة المزارعين فى مجالات عملية التنبؤ بالطقس وزيادة كفاءة ترشيد استهلاك مياه الرى.

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وتطرق إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية وتدريب العاملين فى الجهاز الادارى للدولة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين في مجال بناء قدرات العاملين في وزارة الزراعة.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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