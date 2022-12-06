وزير الاتصالات : نعد قانون لتسهيل إنشاء الشركات الافتراضية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة القومية للبريد بالعتبة.

ورحب الدكتور عمرو طلعت فى بداية اللقاء النواب أعضاء اللجنة، وأشاد بالتعاون البناء بين الوزارة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لتحسين كافة الخدمات الرقمية والبريدية للمواطنين، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليا على تجهيز عدد من التشريعات لتقديمها إلى مجلس النواب منها: قانون لتصنيف وتبادل البيانات، وقانون خاص بالشركات الناشئة من أجل إنشاء الشركات الافتراضية والشركات عن بُعد والاستفادة من التوقيع الإلكترونى؛ موضحا أنه يتم حاليا عقد جلسات عمل مع الشركات الناشئة للوقوف عن قرب على التحديات التى تواجهها، والعمل على وضع التشريع المناسب لتذليل أية عقبات، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال.

كما أشار طلعت إلى توقيع نحو 29 اتفاقية مع شركات عالمية فى مجال التعهيد منذ أيام بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك بهدف فتح مقرات لها فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، والتى المنتظر أن تضيف ما يقرب من 1 مليار دولار أمريكى عائدات صادرات سنوية إلى إجمالى الصادرات الرقمية فى مصر بحلول عام 2025 وتوفر نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال ٣٥ مركزا لتصدير الخدمات، موضحا أن هذه الشركات تنتمى إلى 11 دولة تعد من كبرى الدول المتقدمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منهم أكبر شركة فى استونيا التى تعد الدولة الأولى عالميا فى هذا المجال، مشيرا إلى اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة الصادرات الرقمية.

وأضاف طلعت أن الوزارة بدأت منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التى بدأت التصنيع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع شركات أوبو وشاومى لافتتاح مصانع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلى فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40 %.

وخلال اللقاء دار نقاش موسع بين الدكتور عمرو طلعت و أعضاء اللجنة حول عدد من الاستفسارات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وردا حول استفسار أحد أعضاء اللجنة حول التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنمية صناعة الإلكترونيات فى مصر؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يوجد تعاون بين الوزارتين لتسهيل كافة الإجراءات على الشركات العالمية والتصدى لكافة التحديات التى قد تواجهها.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لتطوير البريد المصرى؛ أشار الوزير إلى أنه يتم العمل على ميكنة وتطوير مكاتب البريد فى كافة ربوع مصر؛ حيث تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٥٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب زيادة أعداد المكاتب المتنقلة، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم العمل حاليا على إنشاء عدد من مكاتب البريد فى القرية الذكية ومول العرب التى تجذب عدد من المواطنين ذوى الدخل المرتفع.كما استفسر أعضاء اللجنة عن الجهود المبذولة لتحسين خدمات المحمول؛ حيث لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه مع نهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول فى قرى حياة كريمة، موضحا أنه يتم العمل فى هذا المجال وفقا للمعايير العالمية فى بناء أبراج المحمول مع الحصول على موافقات من كافة جهات الدولة المعنية.

من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك باستراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى أطلقتها الوزارة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة ، كما أشاد النواب بالجهود المبذولة لتنمية صناعة الإلكترونيات واستضافة عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال الإلكترونيات لإقامة مصانع لها فى مصر على النحو الذى يسهم فى تعميق المنتج المحلى وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

وقدم النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشكر للدكتور عمرو طلعت على هذا اللقاء، مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية إلى جانب تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الوزارة واللجنة من أجل إصدار التشريعات المناسبة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب الاجتماع، قام السادة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بزيارة الفرع الرئيسى لمكتب بريد القاهرة بالعتبة، بعد تطويره حيث أشاد أعضاء اللجنة برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبتكرة لتطوير كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والحفاظ على المبانى التاريخية له وفقا للتصميم المعمارى الأصلى للمبانى مثل مبنى العتبة ومبنى أسوان، وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.