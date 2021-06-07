وزير الاتصالات : نخطط لبدء ميكنة 73 مستشفي جامعي بالنصف الثاني من 2021

البدء في تطبيق مشروع التشخيص عن بعد في المناطق النائية من خلال وحدات اتصال بين أطباء استشاريين في المدن وأطباء في الوحدات الصحية بالمناطق النائية

قال الدكتورعمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تخطط لبدء ميكنة 73 مستشفي جامعي بالنصف الثاني من 2021، مؤكدا أنه تم الانتهاء من منظومة الكارت الذكي للفلاح بالتعاون مع عدد من الوزارت في 27 محافظة.

وأضاف أن هذا المشروع يعمل علي رقمنة بطاقات الحيازة التقليدية ويحوكم أداء مختلف عناصر المنظومة من حيث توفير الأسمدة المدعمة و المطلوبة كل عام زراعي والفجوة الانتاجية المطلوب تغطيتها بالاستيراد وغيرها .

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء اليوم، أن الوزارة تخطط البدء خلال النصف الثاني من العام الجاري في ميكنة 73 مستشفي جامعي ، وهناك 11 جامعة أخري سيتم ميكنتها في المرحلة الثانية من هذه الخطة .

ولفت إلي البدء في تطبيق مشروع التشخيص عن بعد في المناطق النائية من خلال وحدات اتصال بين أطباء استشاريين في المدن وأطباء في الوحدات الصحية بالمناطق النائية ، مشيراً إلي أنه تم التنفيذ في 150 وحدة ، و سيتم التطبيق علي 150 وحدة أخري في النصف الثاني من العام الجاري.

كذلك تم البدء في منظومة الامتحانات الرقمية مع 27 جامعة حكومية وخلال العام الحالي سيتم الانتهاء من رقمنة الامتحانات في كليات القطاع الطبي ، وهناك مرحلة ثانية من الخطة تشمل كل الكليات الأخري في العام القادم

أشار إن جامعة مصر المعلوماتية ستفتح أبوابها مطلع العام الدراسي القادم في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، موضحاً أن المبانئ الموجودة في كليات الجامعة سيتم البدء في انشائها في النصف الثاني من هذا العام .

وأضاف ، أنه سيتم البدء بـ4 كليات رئيسية يتم زيادتها إذا ما اقتضت الحاجة.

وقال إن الجامعىة تعد الأولي في قارة افريقيا والشرق الاوسط المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مضيفاً أنه تم التعاقد مع أحد الجامعات الأمريكية من أجل الإشراف الاكاديمي علي جامعة مصر المعلوماتية لضمان مستوي تعليمي متميز لخريجيها ليكونوا علي مستوي عالمي قادرين علي المافسة.

كان وزير الاتصالات قد أشار في كلمته خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ، أواخر مايو الماضي، إلى وجود 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية التى سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وقال في تصريحاته السابقة، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل الى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعا فى مؤشراته عن العام الذى يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.