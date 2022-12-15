وزير الاتصالات: نتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ إستراتيجية الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع المجتمع الدولى فى تنفيذ إستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ إذ تتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى واليونسكو، إلى جانب التعاون على المستويين العربى والأفريقى من خلال رئاسة فريق عمل المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للذكاء الاصطناعى لنقل التجربة المصرية والخروج برؤى إقليمية حول سياسات الذكاء الاصطناعى؛ موضحًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع نُصب أعينها الأولويات الوطنية فى تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاش وزارية حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للذكاء الاصطناعى وتأثيره على مشهد السياسة الدولية،

وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى “OECD” الذى ينعقد فى فى جزيرة كناريا الكبرى الأسبانية تحت عنوان “دفع التعافى والنمو الاقتصادى طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمى يتسم بالأمان والاستدامة والشمول”، بمشاركة وزراء ومسئولين حكوميين من 20 دولة حول العالم.

كما استعرض، فى كلمته خلال الجلسة، التجربة المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى، موضحًا الجهود المبذولة فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى ترأسه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية للخروج بالإستراتيجية كانت شاملة لكل الأطراف المعنية، بما فى ذلك المجتمع المدنى والجهات الحكومية.

وأوضح أن أبرز المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لتطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدد من المجالات الحيوية مثل: الرعاية الصحية، والزراعة،

بالإضافة الى معالجة اللغات الطبيعية للغة العربية العامية المصرية، وتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى، وإدارة المياه الجوفية، والاقتصاد الكلى، وغيرها من المشروعات،

مؤكدًا أهمية بناء القدرات الرقمية لإعداد أجيال من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن مصر انضمت إلى التوصية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن مبادئ الذكاء الاصطناعى، كما أسهمت بترجمة نسخة من التوصية إلى اللغة العربية لإضفاء البعد الإقليمى لها،

موضحًا أنه يتم حاليًّا التعاون مع فرق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى المرحلة الثانية من تطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعى من خلال البرنامج القطرى للمنظمة فى مصر،

مؤكدًا أهمية إقامة شراكات تكنولوجية وعلمية مع أعضاء المنظمة فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD لها دور مهم فى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التى تساعد الحكومات فى مقارنة التجارب المختلفة والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة، إلى جانب دورها فى العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قدمت مشروعين ضمن البرنامج القطرى للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى؛ كان من بينها مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعى.