وزير الاتصالات : نتطلع لوجود مركز للإبداع الرقمى فى كل محافظة

قال المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه تم البدء فى إنشاء مركز إبداع لتقنيات الجيل الربع فى مدن المعرفة، وذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة وتابع : جامعة مصر المعلوماتية هى أكبر جامعة متخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قارة أفريقيا ، لافتا إلى أنه من المقرر أن تبدأ فى فتح ابوابها بعد أسابيع قليلة مع مطلع العلم الدراسى الجديد، وتضم أربع كليات فى تخصصات مختلفة، متابعا نتطلع لوجود مركز للأبداع الرقمى فى كل محافظة ، لافتاً إلى إجراء دراسة متكاملة مع احدى أكبر المكاتب الأستشارية لتنمية قدرة مصر على جذب شركات التعهيد.

وأشار طلعت إلى أن هذا المركز يضم كافة عناصر المنظومة المعرفاتية ، لافتًا إلى أن هناك مكان لمركز البحوث التطبيقية داخل هذا المركز سيكون حاضنات للتصميم الألكترونى.

وأضاف خلال مشاركته فى أعمال النسخة السابعة من “قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال” التي تستمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، انه قبل عام واحد كانت توجد لدينا حاضنتين فقط تابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احداهما بالقرية الذكية فى الجيزة والاخرى فى برج العرب.

وأشار طلعت إلى ان بدأت الأعداد في الزيادة منذ 2019 حيث تم زيادة 7 مراكز جديدة ، بواقع 4 بمحافظات الصعيد و3 بمدن القناة و الوجه البحري.

كما أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه يجرى العمل على بناء 10 مراكز جديدة بـ 10 محافظات أخرى على أن تدار المراكز بالتعاون مع القطاع الخاص.

يذكر أن النسخة السابعة من قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال تستهدف تعزيز وتنمية ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأورومتوسطية من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها في كل صناعة من الصناعات، ويأتي احتضان مصر لهذه القمة للعام السابع على التوالي تأكيدًا لدور مصر المحوري وبناء على النجاحات التي حققها رواد الأعمال المصريون، وما تشهده ريادة الأعمال في مصر من تقدم بفضل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الحكومة المصرية نحو ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، لما لذلك من دور في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.