وزير الاتصالات : مفيش إعلانات صراصير مزعجة تاني هتوصلك على الموبايل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن جهاز تنظيم الاتصالات بدأ فرض عقوبات صارمة على شركات إبادة الحشرات بموجب أحكام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وعلّق قائلًا: مفيش إعلانات صراصير تاني هتوصلك على الموبايل، منوهًا بأن عدد الرسائل المزعجة التي يتلقاها المواطن خلال الفترة الأخيرة انخفض بشكل كبير.

على صعيد آخر أشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء مركز لدعم صناعة ثلاثي الأبعاد هيلو جرام، بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال العام الحالي؛ بهدف تعزيز الثورة الثقافية التي نمتلكها والحفاظ عليها.



وأضاف طلعت، خلال كلمته بمؤتمر جمعية اتصال، الذي عُقد، اليوم، أنه سيتم تدريب 60 ألف شخص على المهارات العامة، و20 ألف متخصص، ضمن خطة الوزارة الخاصة باستراتيجية بناء الإنسان.