وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت ستصل لـ 20 ميجا بعد إطلاق قمر طيبة-1

وأكدت على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا من دعم الشركات الناشئة والأمن السيبراني.

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تسعى لتحويل مصر إلى دولة رقمية، وحوكمة السياسات الحكومية.

وأشار الوزير، في كلمة ألقتها نيابة عنه جلستان رضوان مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم الأحد، إلى الدولة تسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة قدرة الشباب تكنولوجيا وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وأكدت على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا من دعم الشركات الناشئة والأمن السيبراني.

وفيما يخص رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، قالت سرعات وخدمات الإنترنت شهدت طفرة في الآونة الأخير لتصل إلى 14 ميجا بايت في الثانية، وتستهدف بعد إطلاق القمر الصناعي طيبة الوصول إلى 20 ميجا بايت في الثانية.

وقامت الوزارة من بناء شبكة رقمية لربط 800 مبنى حكومي في بورسعيد.

وتابع: “من جانب تدريب الشباب، نجحنا في رفع عدد المتدربين سنويًا من 4 آلاف إلى 13 ألف في مجال التكنولوجيا، مستهدفين الوصول 25 ألفًا”.

وأشارت إلى أن الدولة لها استراتيجية قوية وطنية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

فريق المال