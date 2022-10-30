وزير الاتصالات : مصر الأولي في تمويل الشركات الناشئة بالشرق الأوسط

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة، والمركز الثاني من حيث قيمة الاستثمارات.

أوضح أن الوزارة تعمل على دعم الشركات الناشئة من خلال عدد من المبادرات، ومنها نشر مراكز ابداع نصر الرقمية المنتشرة في ٨ محافظات لدعم الشركات الناشئة واختضانها وتدريب فريق العمل بها، وكذلك تقديم دورات تدريبية لهم بمختلف الاختصاصات سواء تدريب على الحلول التقنية أو التسويقية أو الإدارية فضلا عن ربطهم مع المستثمرين.

أضاف الوزير أن مراكز ابداع مصر الرقمية توفر برامج احتضان للشركات الناشئة لتخفيف الأعباء المالية عنهم ودعمهم في التشبيك مع المستثمرين من خلال الفعاليات العالمية والإقليمية.

وكشف عن افتتاح ١٠ مراكز جديدة بنهاية العام الجاري تمهيدا لزيادتهم إلى ٣٠ مركز بتكلفة استثمارية ٥ مليار جنيه.

وبين وزير الاتصالات إن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وجعلتها التابعة تعمل على دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة لزيادة الاستثمارات المتدفقة من الخارج على هذه الشركات.

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