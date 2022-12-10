وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت أكتوبر الماضي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير البنية التحتية الرقمية فى جميع أنحاء الجمهورية والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمى؛ موضحا أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتى تضم الآن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية؛ مشيرا إلى تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت فى مصر لتصبح هى الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية فى أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

ولفت الوزير إلى تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولى؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال فعاليات مؤتمر شركة أمازون ويب سيرفيسيز (AWS) حول تقنيات الحوسبة السحابية” AWS MENA Cloud Roadshow ؛ والذى تم خلاله تسليط الضوء على التقنيات الحديثة فى الحوسبة السحابية وتطبيقاتها.

وأشار طلعت فى كلمته إلى أنه تم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية فى إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة لتتبادل البيانات فيما بينها حيث سيتم الانتهاء من ربط باقى المبانى الحكومية خلال العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.

ولفت إلى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى توسيع قاعده الكوادر والمهارات المتخصصة فى المجالات التكنولوجية؛ حيث يتم العمل حالياً على زيادة أعداد المتدربين والميزانية المخصصة للتدريب التقنى على مدار الأربع سنوات الماضية لزيادة عدد المتدربين فى كافة التخصصات التقنية مع الاهتمام بصقل مهاراتهم الشخصية المطلوبة لتعزيز قدراتهم التنافسية فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

كما أشاد طلعت بتوسع شركة أمازون ويب سيرفيسز فى أعمالها بمصر، وهو الأمر الذى يكرس قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاذبيته لشركات عالمية عملاقة ورائدة فى هذه المجالات.وخلال فعاليات المؤتمر؛ أعلنت شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عن توافر خدمات AWS Outposts فى مصر والتى تخدم كل الجهات الحكومية وكافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة.حيث يمكن للعملاء باستخدام خدمات AWS Outposts، تشغيل الحوسبة والتخزين للمعلومات واستخدام قواعد البيانات والخدمات الأخرى محليا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات المتاحة فى سحابة AWS لإنشاء وإدارة وتوسيع تطبيقاتها المحلية.

وأوضحت الدكتورة عزة الشناوى مدير عام مصر وشمال أفريقيا فى شركة أمازون ويب سيرفيسز أن إعلان الشركة عن التوافر العام لخدمات AWS Outposts فى جمهورية مصر العربية يكلل الجهود التوسعية التى تسعى إلى تلبية رغبات عملاء الشركة لإتاحة هذه الخدمة المدارة بالكامل من AWS فى مصر؛ كما توفر خدمات AWS Outposts نفس البنية التحتية والخدمات والأدوات الخاصة ب AWS لأى مركز بيانات محلى أو مساحات مشتركة لمراكز البيانات، مما يتيح تجربة هجينة متكاملة للحوسبة السحابية لعملاء شركة أمازون ويب سيرفيسز فى مصر. وتعد خدمات AWS Outpost مثالية لتطبيقات الأعمال التى تتطلب وصولا سريعا الى الخدمات ومعالجة البيانات محليا فى قطاعات عديدة.