وزير الاتصالات : مصر الأولى أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت منذ بداية 2022

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، إن مصر تحتل المركز الأول أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت منذ بداية عام 2022 ، لافتا إلي أن الوزارة مستمرة في توسيع شبكة كابلات الألياف الضوئية للمنازل ضمن مشروع مبادرة حياة كريمة والتي تصل تكلفة المرحلة الأولي بها إلي 5.8 مليار جنيه لتصبح بذلك خدمة الإنترنت فائقة السرعة داخل كل بيت توازي أهمية المرافق الحيوية كالمياه والصرف الصحي.

وأكد طلعت أن الوزارة قامت علي صعيد ملف البنية المعلوماتية للمحمول خلال العام الماضي باحتاحو نطاقات ترددية للشركات بقيمة بلغت 2 مليار دولار ، كما تم ايضا مضاعفة عدد الأبراج ومستمرون في التركيز على بناء المزيد داخل المدن والقرى.

علي صعيد آخر ، لفت إلي أن الوزارة أيضا لعبت أيضا دورا كبيرا في تطوير البريد المصري باعتباره النافذة الأولي لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية عبر مكاتبها، حيث تم افتتاح 200 مكتب بريد وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 3200 مكتب آخر.

وتابع قائلا: أكثر من 90% من حجم البيانات بين الشرق والغرب تم عبر شبكة كوابل دولية ومحطات إنزال وتم العمل خلال العام الماضي على رفع كفاءة الشبكة للتأكيد على مكانة مصر كموقع استراتيجي في مجال الكابلات البحرية.