اتصالات وتكنولوجيا

وزير الاتصالات : مصر الأولى أفريقيا في جذب استثمارات للشركات الناشئة بالمنطقة

نوه إلى اعتزام الوزارة إنشاء 150 وحدة علاج عن بعد جديدة خلال العام الحالي، ليرتفع بذلك إجمالي العدد إلى 300.
محمود جمال 9:37 م, الأثنين, 17 فبراير 20 9:37 م, الأثنين, 17 فبراير 20

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 قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن مصر تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في جذب استثمارات للشركات الناشئة.

وأوضح وزير الاتصالات في لقاء سنوي نظمته جمعية اتصال، اليوم الاثنين، أن العام الماضي شهد انشاء 1500 شركة جديدة بنسبة نمو بلغت 23% عن 2018.

وكشف أن نسبة الاشغالات في منطقة لأسيوط التكنولوجية خلال 2019 بلغت 80% مقابل 68% في منطقة برج العرب، وجار العمل علي تنفيذ منطقتين آخرين في مدينة بني سويف والسادات.

علي صعيد آخر ، نوه إلى اعتزام  الوزارة إنشاء 150 وحدة علاج عن بعد جديدة خلال العام الحالي ، ليرتفع بذلك إجمالي العدد إلى 300.

محمود جمال وأحمد عوض 

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بقلم محمود جمال

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