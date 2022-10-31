وزير الاتصالات: مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ يوفر إدارة كاملة للأزمات بعدد من الوزارات

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الرؤية الأساسية لمشروع مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، هو توفير إدارة كاملة للأزمات، لدينا النجدة والحماية المدنية والإسعاف ووزارة الصحة، والكهرباء والنقل والبترول.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

وأضاف طلعت، أن الهدف هو تكوين منظومة متكاملة متناسقة لكل الجهات، والوضع الحالي أنه إذا حدث أي طارئ لأحد من المواطنين او مجموعة من المواطنين يتعين عليهم الاتصال بالجهات المختلفة المسئولة عن تحريك موارد بشرية ومعدات لمكان الحادث والتعامل معه.

وأوضح طلعت أن هذا يشكل عبئا على تلك الأجهزة، لأنه يتعين على الجهة متلقية البلاغ السؤال عن طبيعة الحادث ومكان حدوثه، وذلك لحشد الموارد لتحريك الموارد البشرية والمعدات اللازمة لمكان الحادث.

وتابع طلعت أن المنظومة الجديدة تتكون من أكثر من عنصر لدينا شبكة اتصالات مغلقة، مكونة من مجموعة أبراج لاسلكية ثم نهايات طرفية متنوعة، والمقصود بالنهايات الطرفية شاشات وأجهزة لنقل الحادث صوت وصورة إلى غرف التحكم المركزية.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العنصر الثالث هو غرفة التحكم المركزية المسئولة عن ادارة الازمة، والعنصر الرابع الربط البيني المؤمن، كما أنه يتيح تلقي البلاغات بعدة لغات أجنبية بخلاف اللغة العربية.