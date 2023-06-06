وزير الاتصالات: مجتمع مصر الرقمية يرتكز على حق المواطن في بنية تحتية كفء

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مجتمع مصر الرقمية يرتكز على حق المواطن في الحصول على بنية تحتية كفء تمكنه من الحصول على جميع أنواع المعارف والعلم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.

وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تعتمد على ثلاثة محاور منها دفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية ، علاوة على صقل مهارات الكوادر البشرية ، لافتا إلى أن الوزارة خصصت استثمارات كبيرة لرفع كفاءة البنية التحتية على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي سياق متصل ، أضاف أن وزارته تستهدف إتاحة النفاذ لخدمات الإنترنت لنحو 9 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وألمح إلى أن الاتصالات قامت خلال المرحلة الماضية بإنشاء 300 وحدة علاج عن بعد بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة في المناطق التي تعاني من ندرة في عدد الأطباء.