وزير الاتصالات متحدثا.. كل ما تريد معرفته عن الدورة 41 من مؤتمر جيتكس دبي

تنطلق غدا الأحد فعاليات الدورة 41 من معرض ومؤتمر جيتكس دبي للاتصالات والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن يشارك فى دورة هذا العام شركات تكنولوجيا من أكثر من 100 دولة تقدم حلولها الجديدة أمام أكثر من 100 ألف زائر ورجل أعمال ونحو 400 مستثمر من 140 دولة

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

تأتي دورة جيتكس 2021 تزامنا مع معرض إكسبو دبي والذي يستمر لمدة 6 أشهر تنتهي فى مارس 2022 ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الأمارات وتسيطر على أحداثه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إذ يوجد أكثر من 100 روبوت داخل المعرض تم تصنيعها في الصين للترحيب بالزوار وتقديم الطعام والتقاط الصور .

ومن المقرر أن يلقي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات كلمة فى مؤتمر “رؤى القادة” المنعقد فى 17 أكتوبر ضمن فعاليات معرض “جيتكس جلوبال”.

كما سيترأس الوزير أيضا جلسة بعد غدا الاثنين 18 أكتوبر الجاري فى معرض إكسبو تحت عنوان ” فرص الاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات ” بمشاركة كلا من عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” ، وعادل حامد رئيس الشركة المصرية للاتصالات ، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات لشئون الإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات ، و محمد نصر مساعد وزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية .

وبحسب الموقع الألكتروني لمعرض جيتكس دبي 2021، أعلنت إدارة المعرض عن استمرار تطبيق الإرشادات الصحية طبقا لتعليمات سلطة حكومة دبي ومنظمة الصحة العالمية والتي ترتكز على مبدأ التباعد الاجتماعي لحماية الزائرين من مخاطر عدوي الإصابة بالوباء على رأسها فحص درجة الحرارة وتطبيق المعاملات الغير تلامسية والتأكد من ارتداء جميع رواد المعرض ماسكات طبية وحمل تصاريح الدخول والإ سيتعرض المخالف لغرامة تصل إلي 3 آلاف درهم إماراتي .

كما تعهدت أيضا بتوزيع أدوات مطهرة ، وتعقيم قاعات المؤتمر من حين لآخر مع اشتراط وجود مسافة فاصلة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين ، واتباع كافة إرشادات النظافة العامة فى جميع منافذ بيع المأكولات والمشروبات ودورات المياه ، كما ستقوم أيضا باحتساب كثافة عدد الزوار لحظيا داخل القاعات .

بالإضافة إلى تجهيز غرف لعزل الحالات المشتبه فى إصابتهم بالفيروس ومعالجتهم طبقا لبروتوكول هيئة الصحة بدبي DHA ، وإقامة عيادات لاجراء مسحات طبية PCR عند الضرورة.

دبي – محمود جمال