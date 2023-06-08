وزير الاتصالات في قمة IDC: أطلقنا 170 خدمة مرقمنة.. ونعمل على إنشاء معمل الابتكار الحكومى

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدورة التاسعة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2023″ فى مصر، التى تنظمها شركة آى دى سى “IDC” العالمية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، تحت عنوان “تمكين قادة الاقتصاد الرقمي”، وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” و جيوتى لالشاندانى، نائب رئيس مجموعة أى دى سى، وبمشاركة أكثر من 170 من مديري تكنولوجيا المعلومات.

وتُعقد قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات “IDC” فى إطار تسارع عمليات التحول الرقمى ونمو الاقتصاد الرقمى فى مصر بمعدل غير مسبوق، وما يترتب عليه من تقديم حلول وخدمات رقمية للمواطنين والعاملين بالقطاعين العام والخاص فى مختلف قطاعات الدولة.

وفى كلمته خلال القمة، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أهمية هذه القمة فى خلق حوار تفاعلى مثمر من مختلف عناصر المجتمع المعلوماتى؛ من قطاع حكومى، وشركات عالمية ومحلية وناشئة، ومنظمات المجتمع المدنى، والخروج بتوصيات تساعد الحكومة على توفير المناخ الملائم للشركات العالمية والمحلية للنمو فى مصر وتصدير خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التحدى الذى نواجهه، اليوم، كحكومات وصانعى سياسات هو التعامل مع طلب المواطنين المتزايد على خدمات حكومية رقمية سريعة وشاملة،

لذلك فى مصر اعتمدنا إستراتيجية مصر الرقمية التي تركز على تسريع التحول الرقمى في جميع القطاعات الحكومية، ومحو الأمية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمى،

كما يتم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى الوطنية العملاقة، بالتعاون مع العديد من القطاعات، بدءًا من نظام التأمين الصحي الشامل الرقمي، إلى التعاون مع الجامعات في إنشاء أنظمة إدارة التعلم الرقمي ورقمنة المحتوى الثقافي فى مصر.

وذكر أنه فى عام 2020 أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجربة لمنصة “مصر الرقمية” لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، والتى نمَت بشكل تدريجي لتصل إلى 170 خدمة حكومية مرقمنة حتى الآن،

كما يتم العمل حاليًّا على إنشاء معمل الابتكار الحكومى والذى سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع والابتكار فى مجال تطوير تطبيقات بمجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسَّر.

وأوضح أن ركيزة أخرى فى إستراتيجية مصر الرقمية، وهى بناء القدرات الرقمية، حيث تمّت مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار 25 ضِعفًا،

وكذلك مضاعفة برامج التدريب 55 ضِعف عدد المتدربين الذين درّبتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 5 سنوات.

وأشار الوزير إلى الفرص التي يمكن أن يقدمها التعاون الدولي لتسريع إستراتيجية مصر الرقمية، ومنها الشراكة مع مبادرة GovStack التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات، للتصدى للتحديات التي تواجهها الحكومات عند بناء أنظمة قابلة للتطوير ومترابطة تكون بمثابة عامل تمكّن الجميع من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا، فى ختام كلمته، جميع مدراء تكنولوجيا المعلومات، إلى العمل على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لابتكار حلول للتحديات المجتمعية، مع تعزيز الشراكات والتعاون الإستراتيجى، على الصعيدين المحلي والدولي.

وناقشت قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC عددًا من الموضوعات المهمة؛ على رأسها جهود تسريع عمليات التحول الرقمى، وسُبل خلق قيمة مستدامة فى المجتمعات الرقمية،

وإستراتيجيات تطوير التطبيقات، وسُبل تطوير إستراتيجية للذكاء الاصطناعى، والتطرق إلى أحدث استخداماته وممارساته،

وكذلك اتجاهات التوسع فى نشر حلول السحابة الهجينة Hybrid Cloud، والتي تجمع الخدمات والمزايا التي يمكن أن تقدمها خدمات السحابة العامة والخاصة، وغيرها من الموضوعات.

من جانبه قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى يشهد تطورًا غير مسبوق بفضل عمليات التحول الرقمي،

والذى أسهم فى دفع نمو القطاع، وتسريع عمليات رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية غير المسبوقة فى شتى القطاعات،

مضيفًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر لاعبًا رئيسيًّا فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد يسهم فى زيادة صادرات مصر الرقمية.

ولفت إلى تركيز الهيئة، فى الوقت الحالى، على أنشطة دعم الشركات المتخصصة فى مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات وخدمات البحث والتطوير؛ لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات خدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وتعتبر قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات منصة للخبراء فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر منذ 2015،

ويشارك فى فعالياتها هذا العام العديد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.